Cresce l'attesa per il ritorno di Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi, che tornerà in onda da lunedì 13 settembre su Canale 5. L'attesa per la prima puntata è incentrata sia sulla presentazione di Andrea Nicole, la prima tronista transessuale che si metterà in gioco nel programma, sia sul ritorno di Gemma Galgani, che questa estate si è sottoposta a un nuovo intervento di chirurgia estetica, rifacendosi il seno.

Gemma Galgani confessa di essersi rifatta il seno e torna a Uomini e donne 2021/2022

Nel dettaglio, la dama torinese Gemma sarà ancora al centro delle dinamiche di Uomini e donne e, soprattutto nel corso delle prime puntate, terrà banco con la novità che riguarda il suo aspetto fisico.

Gemma, infatti, ha scelto di sottoporsi a un nuovo intervento di chirurgia estetica dopo il lifting al volto: questa estate si è affidata alle mani sapienti di un chirurgo estetico per rimodellare il suo seno.

La dama, quindi, si presenterà in questa nuova stagione di Uomini e donne con un décolleté rifatto, che scatenerà subito la reazione contrariata di Tina Cipollari.

L'opinionista, infatti, non riuscirà a trattenersi e sbotterà immediatamente nei confronti della sua acerrima nemica, dando il via nuovamente all'eterno scontro verbale che ormai va avanti da svariati anni.

Le parole di Gemma dopo l'intervento

Gemma, però, in una recente intervista a Nuovo Tv ha sottolineato e ribadito di non volersi curare del giudizio negativo della gente e di fregarsene delle malelingue che la criticano (anche sui social) per questo suo nuovo intervento al seno.

"Ho dato una rinfrescata al mio décolleté perché volevo sentirmi ancora desiderabile", ha ammesso la dama torinese di Uomini e donne aggiungendo di non aver fatto nulla di particolarmente eccessivo.

"Ho semplicemente ritrovato il mio seno di un tempo", ha ammesso Gemma soddisfatta e fiera del risultato ottenuto dopo questa nuova operazione.

Riuscirà a trovare il principe azzurro a Uomini e donne?

Così, con questa novità che riguarda il suo aspetto fisico, la dama di Uomini e donne si prepara a rimettersi in gioco, con la speranza di poter trovare un nuovo cavaliere in grado di conquistarla per davvero e farle battere il cuore.

Gemma, infatti, non ha nascosto che con questa operazione al seno spera vivamente di riuscire a trovare il suo principe azzurro, col quale magari pensare anche di poter lasciare il programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Dopo tutta una serie di ritocchini, questa sarà l'annata fortunata per Gemma? La risposta dal 13 settembre su Canale 5.