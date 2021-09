Gemma Galgani torna in tv a Uomini e donne e fa il pieno di ascolti. La dama torinese si è rimessa in gioco nel parterre della storica trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, tornata in onda su Canale 5 dopo la lunga pausa estiva. Gemma è stata indubbiamente la protagonista assoluta della prima puntata di questa nuova stagione, mostrandosi al pubblico dopo l'operazione al seno. E, il pubblico da casa, è accorso in massa per vedere il risultato finale in televisione.

Ritorno con botto di ascolti per Uomini e donne 2021/2022

Nel dettaglio, gli ascolti della prima puntata di Uomini e donne 2021/2022 sono stati a dir poco positivi e la trasmissione ha registrato una media di ben 2,7 milioni di spettatori riuscendo a superare la soglia del 24% di share.

Un risultato a dir poco eccezionale, che ha permesso alla trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi di essere leader indiscussa della propria fascia oraria, battendo nettamente tutte le altre proposte in onda sulle reti concorrenti.

Il merito di questo boom di ascolti è da attribuire anche alla dama torinese Gemma Galgani, che per quasi tutta la puntata ha tenuto banco con le novità che riguardano il suo aspetto fisico.

Gemma Galgani torna in tv ed è boom di ascolti dopo l'intervento al seno

Gemma, infatti, questa estate ha scelto di ricorrere nuovamente alla chirurgia estetica e lo ha fatto per rifare il décolleté.

Una scelta che ha scatenato non poche polemiche in rete ma anche in studio: Tina Cipollari, infatti, si è schierata duramente nei confronti della dama torinese, disapprovando la sua decisione di sottoporsi a questo nuovo ritocco estetico.

"Ma non ti vergogni?" ha duramente sbottato l'opinionista di Uomini e donne contro la sua "nemica giurata". Anche sul web e sui social non sono mancate le critiche nei confronti della dama torinese ma, a quanto pare, tutti i fan del programma sentimentale Mediaset, il 13 settembre di pomeriggio erano davanti al televisore per scoprire l'effetto finale di questo intervento.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I nuovi impegni televisivi di Maria De Filippi per la stagione autunnale

E così, la stagione televisiva di Maria De Filippi è ripartita subito alla grande con un 24% di share che fa ben sperare in vista delle prossime settimane.

Riuscirà il programma ad essere leader indiscusso, anche quest'anno, della propria fascia oraria televisiva?

In attesa dei prossimi responsi auditel, la De Filippi si prepara ad affrontare anche quelli che saranno i prossimi impegni televisivi della stagione. Da sabato 18 settembre tornerà in prime time con Tu si que vales mentre da domenica 19 settembre, andrà in onda la nuova edizione di Amici 21, in programma alle 14 su Canale 5.