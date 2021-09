Il Paradiso delle Signore giungerà al termine della prima settimana venerdì 17 settembre, con la puntata numero 5 della sesta stagione, che avrà al centro delle scene la famiglia Amato, con Giuseppe preoccupato per il suo figlio segreto, Agnese felice di aver ritrovato Tina (Neva Leoni) e Salvatore alle prese con la nuova conoscenza di Anna. La contessa Adelaide, nel frattempo, non si arrenderà alla determinazione di Ludovica e deciderà di affrontare in prima persona Marcello, ma poco dopo verrà a sapere del ritrovamento del corpo di Ravasi e sarà preoccupata per questo.

Anna Imbriani colpisce Salvatore: trame de Il Paradiso delle signore

Le trame de Il Paradiso delle signore di venerdì 17 settembre raccontano che a casa Amato ci saranno sentimenti contrastanti. Mentre Agnese (Antonella Attili) sarà felice di aver riabbracciato sua figlia, infatti, Giuseppe (Nicola Rignanese) sarà più cupo del solito. Il padre di Salvatore (Emanuel Caserio) sarà in ansia a causa della lettera ricevuta dalla Germania, in cui la sua amante lo informa di aver avuto un figlio fuori dal matrimonio. Questo segreto opprimerà il signor Amato e non gli farà vivere serenamente i momenti di gioia del resto della sua famiglia. Salvatore, nel frattempo, si recherà al circolo e incontrerà per la prima volta Anna Imbriani (Giulia Vecchio).

La nuova arrivata riuscirà a catturare l'attenzione del socio della caffetteria e per lui dopo tanta sofferenza per la fine della storia d'amore con Gabriella (Ilaria Rossi), potrebbe essere arrivato il momento di voltare pagina. La stilista, infatti, sta ultimando la collezione con l'intenzione di partire al più presto per la Francia e raggiungere suo marito per ricominciare all'estero.

Giuseppe in ansia per la lettera ricevuta dalla Germania: anticipazioni di venerdì 17 settembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 17 settembre rivelano che nella puntata che andrà in onda venerdì, Vittorio (Alessandro Tersigni) sarà molto entusiasta del servizio fotografico organizzato al grande magazzino. La contessa Adelaide (Vanessa Gravina), invece, sarà sempre più convinta che Ludovica (Giulia Arena) abbia scelto l'uomo sbagliato e deciderà di agire.

Visto che parlare con la ragazza non è servito, la cognata di Umberto (Roberto Farnesi) si recherà direttamente da Marcello (Pietro Masotti) per indurlo a lasciare la signorina Brancia. La contessa, tuttavia, avrà presto ben altro a cui pensare, perché al suo rientro sarà informata di una notizia che la sconvolgerà. Il corpo di Achille Ravasi è stato ritrovato dagli inquirenti e questo la metterà subito in agitazione.