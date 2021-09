Il suo Summer Tour si concluderà domani, 15 settembre, al Teatro Antico di Taormina, proprio nello stesso giorno in cui inizieranno le registrazioni di Amici 21 che vedranno il debutto di Giulia Stabile come ballerina professionista, ma gli impegni di Sangiovanni sono tutt'altro che terminati. Mentre le fan del cantante sono impegnate a decifrare i messaggi inviati tramite QR code con cartelloni sparsi per Milano e relativi al suo nuovo singolo, Radio Subasio ha annunciato che il vicentino sarà ospite della trasmissione diretta da Davide Berton il prossimo 27 settembre.

Per il diciottenne, cantante rivelazione di Amici 20, gli impegni continuano a moltiplicarsi, segno che l'interesse del pubblico nei suoi confronti resta ancora alto.

Il cantante sempre più richiesto in radio e tv

Tenere l'agenda con gli impegni di Sangiovanni diventa sempre più complicato. Dopo l'ultima data del fortunato tour estivo che lo ha portato in giro per l'Italia, il 17 settembre il giovanissimo, che continua a collezionare riconoscimenti per le sue hit, sarà uno degli artisti che si esibiranno all'evento dell'Aperol with heroes. Sangio sarà di nuovo all'Arena di Verona dove l'affetto del pubblico lo ha commosso tantissimo durante i Seat Music Awards. Ma non è tutto, poiché Alessandro Cattelan lo ha invitato nella sua nuova trasmissione di Raiuno, 'Da grande', anche se non è ancora specificato se andrà il 19 o il 26 settembre.

Una data certa da segnare tra gli appuntamenti con Sangiovanni per i fan c'è: il 27 settembre Radio Subasio riparte con i suoi appuntamenti con gli artisti proprio con il diciottenne. Quest'ultimo aveva già preso parte al programma ma in una veste un po' diversa: aveva fatto una sorpresa a Deddy facendo un collegamento video.

Infatti, alcuni fortunati avranno la possibilità di interloquire con il vicentino. E chissà che anche per lui non intervengano volti noti del mondo di Amici 20.

Sangiovanni andrà ad Amici 21?

Visto che è ormai imminente l'uscita del suo nuovo singolo, avvolto dal mistero e dal gioco, non è escluso che Sangiovanni prenderà parte a qualche puntata del talent show che lo ha lanciato per presentarlo.

Al momento non è stato confermato ma da sempre i talenti usciti dal programma sono 'tornati a casa' per promuovere la nuova musica. Di certo Sangio sarà lieto per i numerosi inviti ricevuti: la sua arte è messa al centro.

Dopo l'ultimo sfogo del cantautore che tendeva proprio a mettere in primo piano la sua musica e non certo a denigrare il suo rapporto con Giulia Stabile, il cantante, così come la ballerina, stanno cercando di tenere ancora più separati la vita privata e la loro professione. In ogni caso, nonostante gli haters, pare evidente che l'amore per i due giovani da parte dei follower resta incondizionato ma in molti sperano di poterli vedere di nuovo in tv proprio nel posto che li ha consacrati veri artisti.