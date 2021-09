Nello studio di Uomini e donne torna a riaccendersi lo scontro tra Gemma Galgani e la sua nemica giurata Isabella Ricci. Le due dame, questo pomeriggio, sono state al centro del dibattito e in particolar modo la dama torinese, ha puntato il dito contro l'ultima arrivata nel programma. Gemma ha punzecchiato la sua rivale perché questa estate è sbarcata su Instagram, dando vita alla prima catfight della stagione. Immediata la reazione dei fan social, molti dei quali hanno puntato il dito contro Gemma per il suo attacco contro la Ricci.

Si riaccende lo scontro tra Gemma e Isabella a Uomini e donne

Nel dettaglio, Isabella questa estate ha scelto di approdare sul mondo social e lo ha fatto aprendo la sua pagina ufficiale Instagram, dove è stata subito inondata dall'affetto dei numerosi fan che l'avevano conosciuta grazie a Uomini e donne.

Immediata la reazione di Gemma, la quale non ha perso occasione per punzecchiare la sua rivale, sottolineando il fatto che in passato avesse detto "no ai social" e invece, alla fine, ci sarebbe cascata anche lei.

Isabella, però, si è difesa dicendo di non aver mai detto di essere contraria ai social, semplicemente non sentiva il bisogno di mettersi in mostra con un profilo Instagram o Facebook.

I fan polemici contro Gemma Galgani

Questa estate, poi, ha cambiato idea ed ha scelto di avere anche lei un suo profilo ufficiale così da mantenere un rapporto diretto con le tante persone che la seguono e la supportano. Ma Gemma ha rincarato la dose, sottolineando il fatto che Isabella avrebbe anche sponsorizzato delle pagine su Instagram, per far accrescere il suo numero di followers.

Insomma la dama torinese di Uomini e donne è partita all'attacco nei confronti della sua rivale ma ha dovuto fare i conti con una vera e propria protesta social.

In tantissimi, infatti, si sono schierati in difesa di Isabella ed hanno puntato il dito contro Gemma, ritenendo che col suo modo di fare sempre polemico, avrebbe ormai stancato.

'Basta Gemma, sei invidiosa di Isabella', sbottano sui social

"Invidiosa di Isabella è dir poco", ha sentenziato un fan della trasmissione ritenendo che Gemma proverebbe invidia nei confronti della dama che ha conquistato pubblico e cavalieri di Uomini e donne.

"Gemma sta lì da 11 anni, è stata ospite in diversi programma, ha un profilo Instagram con mezzo milione di followers, ma accusa Isabella di fare sponsorizzazioni e cercare visibilità.

Tutto ok", scrive invece un altro utente social puntando il dito contro la dama torinese del programma Mediaset.

"Quanto rosica Gemma, potrà rifarsi tutta ma rimarrà sempre brutta dentro. Una serpe", ha scritto ancora un altro utente che ha attaccato duramente Galgani.