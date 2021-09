La nuova edizione di Uomini e donne deve ancora cominciare, ma c'è già chi sta storcendo il naso sul cast che è stato messo su per le puntate 2021/2022. Interpellata da MondoTv24 su quello che è accaduto nel corso delle prime registrazioni stagionali, Valentina Autiero ha parlato di noia, di amori nati per finta e poca personalità, sia da parte dei giovani che di dame e cavalieri del Trono Over.

I commenti pungenti della romana su Uomini e Donne

Lunedì 13 settembre andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne, quella che è stata registrata il 24 agosto dopo circa tre mesi di stop.

Una delle novità più chiacchierate è l'intervento al seno che Gemma Galgani ha fatto in vacanza.

Proprio in merito alla torinese, Valentina Autiero ha detto che vorrebbe vederla prima di giudicare e che magari il nuovo décolleté sarà valorizzato da un abbigliamento adatto.

Quando le è stato chiesto di commentare la rottura tra Luca ed Elisabetta, invece, l'ex dama è stata meno tenera: "L'avevo preannunciato che era tutto studiato. Quei due facevano finta di litigare".

La romana non le ha mandate a dire neppure ai tronisti che si sono avvicendanti nell'ultimo periodo, a suo dire tutti poco interessanti rispetto a quelli che hanno animato il Trono Classico qualche anno fa.

L'appello di Autiero sul ritorno a Uomini e Donne

Una parola che Valentina ha ripetuto spesso commentando la stagione di Uomini e Donne è "noia".

"Non ci sono dinamiche, diventa tutto così noioso. I ragazzi scelti sono di una noia pazzesca, tant'è che si formano finte coppie", ha sentenziato la romana nell'intervista che i siti di gossip stanno riportando l'8 settembre.

Quando le è stato chiesto come mai il pubblico fatica ad affezionarsi ai nuovi protagonisti del cast, l'ex dama ha detto: "Perché si nascondono. A differenza loro, io non mi sono mai mascherata. Sono sempre stata spontanea e questo è quello che manca di più alla gente a casa".

Autiero non ha nascosto quanto le piacerebbe partecipare nuovamente al programma di Maria De Filippi dopo un anno di stop.

Attualmente, infatti, la donna è single e vorrebbe poter ricevere dalla redazione quella seconda possibilità che è stata data a tanti suoi colleghi anche nel recente passato.

Riccardo e Roberta dopo Uomini e Donne

L'ultimo argomento che Valentina ha affrontato nell'intervista è quello della rottura tra due suoi cari amici.

Quando le è stato chiesto di commentare l'addio tra Roberta e Riccardo, la romana ha ribadito che secondo lei hanno sbagliato entrambi: "È finita a schifo".

Neppure durante l'estate, dunque, c'è stato un riavvicinamento tra Di Padua e Guarnieri, anzi Autiero ha fatto sapere che è meglio che le cose siano andate così, perché probabilmente tra loro c'era solamente attrazione fisica.

Quando sono passati circa venti giorni dall'inizio delle riprese della nuova edizione del dating show, né il pugliese né la romana si sono fatti vedere agli studi Elios. Chi era certo del fatto che Riccardo e Roberta avrebbero partecipato alle nuove puntate almeno in qualità di ospiti, si sbagliava: almeno per ora, infatti, nessuno dei due è apparso davanti alle telecamere per aggiornare il pubblico su quello che è successo quando il programma non era in onda.

Non è da escludere, però, che anche uno solo dei due torni a far parte del cast nel prossimo futuro, soprattutto ora che Ida Platano ha voltato pagina accanto alla new entry Marcello.