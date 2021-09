Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle puntate di Una vita previste dal 13 al 19 settembre su Canale 5. Gli spoiler della soap opera narrano che Felipe Alvarez Hermoso deciderà di testimoniare durante il processo a carico di Genoveva Salmeron dopo la falsa testimonianza di Laura Alonso.

Anticipazioni Una vita puntate da lunedì 13 a domenica 19 settembre

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 13 a domenica 19 settembre in Italia svelano che Josè Miguel e Bellita saranno in contrasto sull'idea di quest'ultima di recarsi in Argentina per stare vicina a Cinta.

Ildefonso e Camino, invece, passeranno una giornata insieme, mentre la famiglia Palacios sarà divisa dopo la scoperta dell'entrata di Antonito nel partito conservatore. Se Lolita e Ramon vorranno vederci chiaro su questa scelta, Carmen appoggerà l'idea del ragazzo.

In tribunale, inizierà il processo a carico di Genoveva. A tal proposito, Cesareo apparirà molto nervoso prima della sua deposizione, all'oscuro che Velasco stia organizzando un piano per metterlo in cattiva luce davanti al giudice. Bellita, invece, sarà sempre più decisa a raggiungere l'Argentina, nonostante José Miguel e le vicine cerchino di farle capire che sia una cattiva idea.

La deposizione di Laura scagiona Genoveva

Nelle puntate 13-19 settembre di Una vita Camino cercherà di sedurre Ildefonso rimanendo completamente nuda davanti a lui.

La Pasamar, infatti, vorrà consumare la prima notte di nozze. Anche questa volta, Cortes respingerà le avance della moglie, che confusa scriverà una lettera a Maite. Poco dopo, Camino confiderà i suoi problemi ad Anabel, che apparirà decisa ad aiutarla. Una situazione che però non sarà gradita a Marcos, il quale non vorrà che sua figlia mette becco nei problemi della Pasamar.

Velasco, intanto, riuscirà ad annientare la testimonianza di Cesareo, dopo che quest'ultimo non riuscirà a riconoscere Genoveva tra le donne vestite di nero comparse nell'aula di tribunale. Per questo motivo, Felipe e Mendez capiranno che solo un miracolo potrebbe farli vincere la causa. Ed ecco che alla porta busserà Laura, che annuncerà la sua intenzione di deporre.

Qui, la Alonso sorprenderà tutti quanti, deponendo il falso e scagionando così Genoveva.

Felipe Alvarez Hermoso vuole testimoniare al processo

Il gesto di Laura scatenerà l'ira di Felipe Alvarez Hermoso, il quale finirà per aggredirla in pubblico, macchiando ancora di più la sua reputazione.

In tribunale Genoveva passerà da vittima, mentre suo marito deciderà di testimoniare. Mendez, invece, incontrerà Laura in quanto ha capito che è messa sotto pressione da Velasco. Ma la domestica negherà di essere minacciata da Javier. Infine Ildefonso pregherà Camino di avere pazienza per poi accettare di raccontarle tutta la verità.