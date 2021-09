Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne 2021-2022. La storica trasmissione del primo pomeriggio di Canale 5, ideata e condotta da Maria De Filippi, tornerà in onda a partire da lunedì 13 settembre in daytime ma intanto proseguono a ritmo serrato le registrazioni delle puntate che saranno poi trasmesse in televisione. Grande attesa in primis per le vicende della dama torinese Gemma Galgani, la quale continuerà ad essere alla ricerca del suo principe azzurro.

Anticipazioni Uomini e donne, nuove registrazioni il 6 e 7 settembre 2021

Nel dettaglio, stando a quanto apprende Blasting News, le nuove registrazioni di Uomini e donne sono in programma il prossimo lunedì 6 e martedì 7 settembre 2021.

Trattasi delle registrazioni numero cinque e sei di questa edizione che sarà in onda da lunedì 13 settembre in daytime.

Ancora una volta, quindi, Maria De Filippi si porta avanti con il lavoro con queste nuove registrazioni che probabilmente potrebbero andare in onda durante i primi giorni di ottobre (tenendo conto che ogni registrazione copre la durata di tre puntate trasmesse in televisione).

I colpi di scena, però, non mancheranno nel corso dei prossimi appuntamenti con Uomini e donne 2021/2022.

Gemma Galgani si ritrova senza pretendenti

I riflettori saranno ben puntati sulle vicende della dama torinese Gemma Galgani che, nel corso dell'ultima registrazione, si è ritrovata in studio senza pretendenti.

Nonostante le varie operazioni fatte per migliorare il suo aspetto fisico, compresa quella recente al seno, Gemma non ha nuovi corteggiatori pronti a mettersi in gioco per cercare di conquistare il suo cuore.

Ovviamente, tale situazione non è passata inosservata, in particolar modo a Tina Cipollari: l'opinionista del programma di Canale 5 ha subito colto la palla al balzo per rinfacciare a Galgani l'inutilità dei suoi ritocchi estetici, dato che poi nessuno si proponeva di corteggiarla in studio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Cosa succederà nel corso delle registrazioni di Uomini e donne in programma il 6 e 7 settembre? Ci saranno nuovi pretendenti pronti a mettersi in gioco per la dama torinese, ormai diventata un'icona del programma sentimentale Mediaset?

Ida Platano si rimette in gioco a U&D

Riflettori ben puntati anche su un'altra protagonista del dating show di Canale 5.

Trattasi della dama Ida Platano che, nel corso dell'ultima registrazione, ha raccontato della sua nuova frequentazione con un cavaliere che sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

La frequentazione tra i due darà gli effetti sperati? Ida riuscirà finalmente a trovare la sua anima gemella? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni del 6 e 7 settembre.