Nuove anticipazioni su Love is in the air, la Serie TV che appassiona più di due milioni di telespettatori in Italia. Le trame delle puntate previste prossimamente su Canale 5 svelano che Eda Yildiz e Serkan Bolat daranno "scandalo". Ebbene sì, la coppia si renderà protagonista di alcuni momenti molto audaci in una vasca da bagno, che hanno scatenato le ire della RTUK in Turchia.

Anticipazioni Love is in the air: Eda e Serkan prossimi alle nozze

Le anticipazioni di Love is in the air, sulle puntate in onda a breve in prima visione in Italia, annunciano momenti di passione per Eda e Serkan, assoluti protagonisti di questa estate italiana targata Canale 5.

Tutto avrà inizio nel momento in cui la fioraia deciderà di non ascoltare più le minacce della nonna, intenzionata a rovinare l'Art Life per vendicare la morte del figlio di Mustafa a opera di Alptekin. Per questo motivo Yildiz chiederà con successo all'architetto di diventare suo marito.

Semiha, a questo punto, fingerà di accettare lo sposalizio tra sua nipote e Bolat, così i due giovani inizieranno a organizzare il matrimonio, anche se in questo caso ci saranno altri problemi. Eda e Serkan saranno protagonisti di alcuni fraintendimenti che metteranno in serio rischio la stabilità del loro rapporto.

Yildiz e Bolat cedono di nuovo alla passione

Dagli spoiler di Love is in the air si apprende che Eda, in occasione dell'addio al celibato, raggiungerà l'albergo del fidanzato in compagnia di tutte le sue amiche per chiarire le divergenze.

In questo frangente la coppia riuscirà a fare pace, tanto da trascorrere del tempo da soli in una camera da letto.

Yildiz sorprenderà Serkan con un audace massaggio. Successi faranno un bagno nella vasca idromassaggio e una doccia insieme: i due cederanno nuovamente alla passione.

La RTUK multa la produzione

Scene di passione che hanno suscitato un vero clamore in Turchia.

L'organo governativo che supervisiona i mezzi di trasmissione (RTUK) ha ritenuto troppo osé la scena di Eda e Serkan nella vasca idromassaggio, in quanto ha oltraggiato il senso comune del pudore. Per tale ragione la produzione della serie tv ha dovuto sborsare una cospicua somma di denaro per pagare una multa.

In Italia, invece, le scene romantiche non dovrebbero subire nessuna censura.

In attesa di vedere tutto questo in televisione, si ricorda che la serie tv con Hande Ercel e Kerem Bursin va in onda dal lunedì al venerdì dopo l'appuntamento con Brave and Beautiful.