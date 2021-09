Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Una vita, ambientata in un immaginario quartiere della Spagna degli anni venti. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 20 al 25 settembre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle sconvolgenti rivelazioni che Ildefonso farà a Camino, sull'inizio del processo contro Genoveva, sulle deposizioni di Felipe e Laura, sulla riconciliazione dei Dominguez, sull'impegno politico di Ramon e Antonito e sull'arrivo di Soledad a casa Bacigalupe.

Laura infanga Felipe

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che Camino chiederà ad Ildefonso di raccontargli più particolari riguardanti il periodo trascorso in guerra. Dopo un attimo di esitazione, il giovane deciderà di rivelarle che nel corso di una battaglia ha subito la mutilazione delle parti intime che lo costringono a non avere rapporti con lei. Saputo ciò, Camino non lo biasimerà ma gli offrirà il suo sostegno. Al processo, Laura affermerà di non aver mai visto Genoveva mentre riceveva l'arma del delitto da Santiago, affermando inoltre che Felipe maltrattava la moglie e ha costretto lei a dormire con lui contro la sua volontà. Esterrefatto dalle parole di Laura, l'avvocato l'aggredirà in strada davanti a tutti, peggiorando la sua situazione.

Genoveva deporrà in tribunale, fingendo di essere stata una moglie vittima di un marito dissoluto e libertino. Poco dopo, Felipe deporrà al processo, spingendo il giudice a dubitare dell'innocenza di Genoveva. Le cose poi si complicheranno quando sarà Velasco ad interrogarlo. Intuendo che Laura non ha detto la verità, il commissario Mendez gli proporrà di collaborare con l'accusa, ma la giovane fuggirà, troppo spaventata per accettare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I Dominguez si riappacificano

Bellita e Josè Miguel si riappacificheranno giusto in tempo per ricevere un telegramma dall'Argentina in cui Cinta gli informa di essere in partenza per la tournee insieme ad Emilio. Ramon e Antonito diventeranno i portavoce dei loro rispettivi partiti politici, presentando i loro programmi ai soci del circolo.

Marcos assumerà una nuova domestica, Soledad, che da subito si dimostrerà molto severa e autoritaria. Anabel se ne renderà conto immediatamente, dichiarando guerra alla nuova arrivata. Anche le domestiche della soffitta si renderanno subito conto del caratterino di Soledad, soprattutto quando la domestica le infastidirà con la sua schiettezza. Servante creerà la copia della spilla di Jacques e la offrirà a Casilde e Giacinto che non né saranno molto felici.