C'è attesa da parte dei fan di Brave and Beautiful per la messa in onda dei restanti episodi inediti della prima stagione. La soap, infatti, è stata sospesa dalla programmazione autunnale di Canale 5, e questa scelta ha scatenato non poche polemiche tra i fan.

Le puntate che mancano per il gran finale si preannunciano ricche di colpi di scena: per la coppia Cesur-Suhan arriverà il momento della resa dei conti, così come per Cahide e Korhan.

Anticipazioni turche Brave and Beautiful: Cesur e Suhan si lasciano

Le anticipazioni delle puntate turche di Brave and Beautiful rivelano che il clima tra Cesur e Suhan continuerà a non essere dei migliori.

Complice la "guerra" che Cesur muoverà nei confronti del padre di sua moglie, Suhan deciderà di chiedere il divorzio e di chiudere così la relazione.

La donna non vorrà più stare al fianco di un uomo che ha come unico obiettivo quello di rovinare la vita di suo padre Tahsin per metterlo definitivamente nei guai.

Suhan scopre di essere in dolce attesa

I due prenderanno strade diverse, ma presto si ritroveranno a fare i conti con una notizia inaspettata. Le trame delle puntate turche della soap opera rivelano infatti che Suhan scoprirà di essere in dolce attesa del suo primo figlio: il padre, ovviamente, è Cesur.

La donna non sarà convinta al 100% della sua gravidanza, e non saprà se tenere o meno il bambino.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché dalle anticipazioni della soap che tornerà in onda prossimamente su Canale 5 si apprende che ci sarà spazio anche per le vicende della coppia composta da Korhan e Cahide.

Il perfido piano di Cahide con Hulya

Per i due coniugi arriverà il momento della resa dei conti finale. Tutto comincerà nel momento in cui Korhan scoprirà gli inganni di sua moglie e tutte le bugie che gli ha raccontato in merito alla gravidanza.

Un duro colpo per l'uomo, il quale apprenderà che la coniuge aveva ingaggiato la prostituta Hulya per mettere al mondo il suo bambino, poiché credeva di non poter avere figli.

Cahide, quindi, aveva organizzato un piano con la escort, offrendole in cambio del denaro. Tuttavia, ad un certo punto, scoprirà di essere incinta per davvero.

Korhan lascia Cahide: anticipazioni Brave and Beautiful

Dopo una visita medica, Cahide verrà informata del fatto che è in dolce attesa e, di conseguenza, verrà meno al patto stretto con Hulya. La reazione di quest'ultima sarà sorprendente: infatti deciderà di dire tutto a Korhan.

Da questo momento, l'uomo deciderà di chiudere ogni tipo di rapporto con sua moglie e la lascerà, nonostante aspetti davvero un bambino.