Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole in programma durante la stagione televisiva 2021/2022 su Rai 3. Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per la scoperta di un Fabrizio decisamente più aggressivo rispetto al solito, al punto che finirà per aggredire anche un giornalista. Occhi puntati anche sul ritorno in scena di un personaggio che, per diverso tempo, è stato al centro della scena: trattasi di Lara Martinelli, la quale rimetterà piede a Napoli.

Le nuove anticipazioni di Un posto al sole 2021/2022

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Fabrizio comincerà a mostrare un aspetto del tutto inedito del suo carattere, mettendo in evidenza la propria indole violenta, che farà preoccupare Marina.

Il culmine arriverà nel momento in cui finirà per aggredire anche un giornalista e un suo cameraman, rei di avergli fatto delle domande scomode che lo manderanno su tutte le furie.

Cosa succederà nel corso della lunga stagione della soap opera di Rai 3? Marina riuscirà a "recuperare" Fabrizio oppure no?

Il ritorno di Lara Martinelli nella soap Rai

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in programma durante l'annata 2021/2022, rivelano che ci sarà spazio anche per un clamoroso ritorno in scena.

Come è stato anticipato sulle pagine di "TvSoap", gli spettatori della soap opera ambientata a Napoli, avranno modo di rivedere di nuovo l'astuta Lara Martinelli, pronta a riconquistare la scena.

Lara, da sempre considerata la nemica di Marina Giordano (tra le due donne non corre affatto buon sangue) riapparirà quando sembrava che non avrebbe più fatto ritorno nel cast della soap opera.

La donna di affari, prima della sua "sparizione", si era avvicinata moltissimo a Roberto Ferri.

La nemica di Marina torna a Napoli: spoiler Un posto al sole

Tuttavia data la sua furbizia, in un primo momento nessuno aveva creduto al fatto che potesse provare realmente un sentimento nei confronti di Roberto.

Alla fine, invece, Lara Martinelli ha dimostrato di essere particolarmente sincera nelle sue azioni, anche se non ha evitato dei "doppi giochi", tra cui quello che avrebbe potuto costarle la vita con Pietro Abbate.

Cosa succederà questa volta? Quale sarà il motivo del ritorno in scena di Lara Martinelli? C'è da scommettere che la sua presenza non passerà inosservata nel corso delle puntate di Un posto al sole previste per la stagione 2021/2022, così come non va escluso un nuovo possibile coinvolgimento con Roberto Ferri.