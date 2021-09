Prosegue dopo la pausa estiva l'appuntamento con gli episodi di "Un posto al sole" ("Upas"), la soap opera partenopea ambientata nel quartiere di Posillipo a Napoli.

Le anticipazioni che riguardano le puntate che verranno trasmesse su Rai 3 da lunedì 6 a venerdì 10 settembre mettono in evidenza tante novità e colpi di scena.

In particolare spiccherà il dolore di Niko per le gravi condizioni di salute di Susanna e la difficoltà dello stesso giovane nel dover spiegare l'accaduto a Jimmy. Inoltre vi sarà una rivelazione di Renato al figlio, così come emergeranno i successi di Fabrizio grazie al suo spot pubblicitario.

Intanto Serena sarà in crisi a causa dell'assidua presenza di Viviana nella vita di Filippo.

"Un posto al sole" va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 20:45.

Le puntate della soap possono essere riviste in streaming oppure on demand su Rai Play, la piattaforma che consente di recuperare tutti i programmi televisivi già andati in onda.

Susanna è ancora in lotta fra la vita e la morte

Mentre le condizioni di salute di Susanna appaiono ancora molto gravi, la polizia continua a indagare sull'aggressione della giovane avvocatessa: secondo la polizia, l'aggressore potrebbe essere stato un inquilino di palazzo Palladini.

Intanto Franco è alla prese con la risoluzione di un problema e col rapporto con la figlia.

Rosato è molto soddisfatto e contento dei risultati che è riuscito a raggiungere dalla pubblicità per il pastificio, ma un nuovo ostacolo finisce per rovinare presto la felicità dell'uomo.

Renato fa una rivelazione inquietante a Niko, che potrebbe metterlo in guai molto seri. Mentre Marina è in ansia per Rosato, il quale non accetta le critiche rivolte al suo spot pubblicitario, Rossella si ritroverà in una spiacevole situazione, ma la ragazza viene inaspettatamente aiutata da qualcuno.

Renato è sospettato dell'aggressione di Susanna

Vittorio convince Rossella a passare una serata priva di inibizioni, il che rischia di mettere a repentaglio il futuro professionale della ragazza.

Intanto Poggi racconta alla polizia di aver incontrato Susanna la sera dell'aggressione, ragion per cui i sospetti iniziano a cadere sull'uomo.

Niko non sa come fare per raccontare al piccolo Jimmy quanto accaduto a Susanna, mentre Serena è in crisi a causa del rapporto lavorativo molto stretto tra Viviana e Filippo: la ragazza cerca conforto in Marina. Intanto Lollo mette involontariamente nei guai Del Bue con l'avvocato Palladini.