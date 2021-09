Il finale di Sen Çal Kapımı andrà in onda mercoledì 8 settembre alle 20:00 su Fox Turkiye. Mentre in Italia, con il titolo Love is in the air, la popolare serie tv è giunta a metà della prima stagione, in patria le vicende dei protagonisti sono in dirittura d'arrivo. Sin dal debutto della seconda stagione i produttori e gli interpreti della serie hanno dichiarato che la storia di Eda e Serkan avrebbe avuto un lieto fine. Dunque, dopo aver assistito alla riconciliazione tra i due, alla scoperta di Serkan di avere una figlia, al matrimonio e alla notizia di un bambino in arrivo, tra meno di una settimana i telespettatori vivranno l'ultimo emozionante appuntamento con la serie.

Cosa è accaduto nel 51° episodio di Sen Çal Kapımı: Serkan è curioso di sapere se nascerà un maschio o una femmina

Una volta rivelato di essere in dolce attesa, Eda ha iniziato a vivere serenamente i mesi della gravidanza. L'episodio 51 di Sen Çal Kapımı si è aperto con una scena dei Bolat durante un'ecografia. Per accontentare la moglie che preferisce avere una sorpresa, l'architetto ha accettato di non sapere il sesso del bambino. In realtà l'uomo è molto curioso, proprio per questo motivo alla fine Eda gli dirà che sarà un maschio. Nel frattempo, mentre Kiraz ha iniziato a mostrarsi gelosa del fratello, Serkan ha continuato ad essere ossessionato dalle condizioni di salute di Eda e, per questo motivo, ha assunto due persone che l'assistano durante la gravidanza.

L'episodio si è concluso con la festa a sorpresa per il compleanno di Serkan e con un colpo di scena prima dei titoli di coda: Eda sale su una scala e perde l'equilibrio. Cosa accadrà nel finale della serie?

Il finale di Sen Çal Kapımı, anticipazioni 8 settembre: Eda è tenuta sotto controllo da amici e parenti

La paranoia e l'ipocondria di Serkan aumenteranno con l'avvicinarsi del parto.

Nel primo trailer dell'episodio 52 rilasciato da Fox, Eda diventerà ancora più intrattabile di fronte al controllo del marito. Quest'ultimo, infatti, organizzerà un vero e proprio lavoro di squadra per tutti gli altri personaggi perché, a turno, tengano d'occhio la giovane, controllando cosa mangia, cosa fa e tutto ciò che la riguarda.

La futura mamma, con l'ironia che la contraddistingue e la frenesia ormonale, mostrerà il suo disappunto. Tuttavia, sarà inutile poiché Serkan è deciso a non perderla di vista neanche un secondo. Sempre nel promo sono presenti momenti divertenti in cui Eda farà vedere il suo caratterino, specialmente quando sarà il turno di Seyfi.

Eda sta per partorire: anticipazioni del finale di Sen Çal Kapımı

In attesa del secondo promo, il pubblico sta avendo nelle ultime ore un assaggio di ciò che accadrà nel finale di Sen Çal Kapımı. Nel primo trailer, come è stato già anticipato, a turno amici e parenti terranno sotto controllo Eda che si sta avvicinando al giorno del parto. In una delle scene presenti nel video viene mostrata la Yildiz mentre sarà "assistita" dal povero Seyfi che avrà addirittura paura di essere colpito con una padella dalla futura mamma.

Mentre la pazienza di tutti verrà messa a dura prova, arriverà il fatidico momento. Davanti ad un impreparato Serkan, Eda annuncerà che le si sono "rotte le acque!". L'appuntamento con l'ultimo episodio è in programma per mercoledì 8 settembre alle 20:00. In Italia sarà possibile assistere alla diretta sul canale ufficiale di YouTube a partire dalle 19:00.