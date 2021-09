Martedì 31 agosto è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Stando alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, Ida Platano è stata una delle grandi protagonisti. L'ex compagna di Riccardo Guarnieri ha trascorso la notte con Marcello, ma il giorno dopo in studio l'avrebbe rimproverato per la poca passionalità.

L'indiscrezione

Ida Platano è tornata negli studi di Canale 5. La dama, dopo le numerose delusioni, è pronta per una nuova storia d'amore. Stando alle anticipazioni presenti sul web, la parrucchiera bresciana, tra i vari cavalieri arrivati a Uomini e Donne per lei, è rimasta colpita da Marcello.

Per questo motivo, i due hanno deciso di avere un incontro lontano dai riflettori.

In studio, Ida ha ammesso che c'è stato un bacio con il cavaliere. Tuttavia, si è sentita in dovere di rimproverare Marcello. A detta della dama, il cavaliere sarebbe stato poco passionale nel loro primo incontro. Ma non solo, dopo una lunga chiacchierata, Marcello si sarebbe addormentato. In risposta alle accuse di Ida, il diretto interessato ha spiegato che, a causa del lavoro e dei continui viaggi per raggiungere Roma, è molto stanco.

L'atteggiamento di Ida Platano ha suscitato qualche critica. Nel dettaglio, la dama è stata rimproverata di avere avuto lo stesso comportamento avuto in passato con Riccardo Guarnieri.

Durante la relazione con Riccardo, Ida spesso lo rimprovera di essere poco virile.

Gemma Galgani senza corteggiatori

Tra i protagonisti del Trono Over c'è stata anche Gemma Galgani. La dama piemontese ha rivelato di essersi rifatta il seno. Il motivo? Dopo le varie delusioni d'amore, la 71enne si è sentita di ricorrere alla chirurgia estetica per sentirsi più sicura a livello emotivo.

Ma non è tutto, nella registrazione del 31 agosto, Gemma si è ritrovata senza corteggiatori. Ovviamente, Tina Cipollari ha preso la palla al balzo per mandare delle frecciatine velenose alla "rivale". A detta dell'opinionista, i cavalieri non apprezzerebbero Galgani neanche dopo essersi rifatta perché stanchi della sua presenza a Uomini e Donne.

Gianni Sperti contro Stefano

Gianni Sperti, invece, si è scagliato contro Stefano. Quest'ultimo aveva mostrato un certo interesse verso una dama. Dopo esserci uscito insieme, in studio ha cominciato ad attaccarla. Secondo l'opinionista, Stefano si comporterebbe in quel modo con tutte le persone frequentate. Inoltre, Sperti ha sostenuto che il cavaliere abbia il vizio di riportare in studio tutti i dettagli intimi avvenuti durante l'incontro lontano dalle telecamere.

A detta di Gianni Sperti, sarebbe un atteggiamento poco carino verso le dame.