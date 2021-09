Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle ore 20:45. Le anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dal 20 al 24 settembre svelano nuovi colpi di scena.

In particolar modo sarà dato spazio alle vicende sentimentali di Silvia. La proprietaria di Caffè Vulcano continuerà ad avere una relazione clandestina con Giancarlo. Al momento suo marito Michele sembra ignorare la situazione che sta rovinando il suo matrimonio. Silvia però si dimenticherà di un appuntamento preso con il marito e ciò potrebbe destare sospetti in lui.

Al contempo Serena scoprirà che suo marito continua a sentirsi con Viviana. La giovane resterà ancora una volta amareggiata dal comportamento di Filippo. Roberto intanto sfrutterà una situazione per riavvicinarsi a Marina.

Upas, anticipazioni 20-24 settembre: Silvia continua a tradire Michele

Negli episodi di Un posto al sole che andranno in onda dal 20 al 24 settembre, Silvia sarà ancora divisa dall'amore che prova per Michele e l'attrazione che nutre nei confronti di Giancarlo. Sta di fatto che al giovane bancario non sembra affatto voler rinunciare. Gli impegni di Saviani per l'uscita del suo primo libro permetteranno alla donna di vedersi ancora più frequentemente con il suo amante. Suo marito, almeno per il momento, sembra ignorare del tutto la situazione che si è venuta a creare.

Gli spoiler preannunciano però che la signora Graziani dimenticherà di aver preso un impegno importante con il coniuge, e non si presenterà all'appuntamento. A questo punto non è da escludere che Saviani inizi a sospettare di qualcosa.

Spoiler Upas sino al 24/9: Serena scopre che il marito è spesso in contatto con Viviana

Le anticipazioni delle puntate di Upas che saranno visibili fino al 24 settembre svelano che fra Serena e Filippo non mancheranno ancora una volta i motivi di scontri.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Difatti la giovane Cirillo capirà che nonostante Viviana sia volata a Tenerife continua a esercitare un certo fascino su suo marito. La giovane verrà a sapere che Filippo si sente frequentemente con la giovane Carlino. Questa scoperta genererà in lei non poca amarezza.

Alberto intanto offrirà la propria consulenza legale a Mariella e Guido.

A quanto pare però Del Bue diffiderà della proposta di Palladini.

Upas, puntate fino al 24 settembre: Roberto determinato ad avvicinarsi a Marina

Gli spoiler degli episodi Un posto al sole che andranno in onda dal 20 al 24 settembre rivelano anche che Roberto farà di tutto per riavvicinarsi a Marina. L'imprenditore sfrutterà un piccolo imprevisto per mostrarsi molto vicino alla signora Giordano, con cui in passato ha avuto una lunga relazione. Al contempo il rapporto fra lei e Fabrizio potrebbe iniziare a scricchiolare a causa dell'incontenibile rabbia dell'uomo.