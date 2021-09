Manca poco alla messa in onda della seconda puntata di Amici che verrà trasmessa su Canale 5 domenica 26 settembre a partire dalle ore 14 circa. Le anticipazioni riportano la conquista del banco di latino da parte di Mattia. Brutte notizie invece per Mirko, il ballerino della squadra di Alessandra Celentano: la maestra infatti gli sospenderà la maglia.

Ospiti della puntata saranno Sangiovanni, Aka7even e Deddy.

Mattia la spunta su Nunzio ed entra ad Amici 2021

La registrazione della nuova puntata di Amici di Maria De Filippi è avvenuta nelle ultime ore.

Pertanto, andando a scorrere le anticipazioni, si viene a sapere qualche dettaglio su ciò che è avvenuto in studio.

Domenica 26 settembre, i telespettatori vedranno entrare nella scuola due nuovi ballerini. Si tratta dei banchi rimasti in sospeso la scorsa volta, uno di Raimondo Todaro e l'altro di Veronica Peparini. Per quanto riguarda il banco di latino, erano in ballottaggio Nunzio e Mattia. Le anticipazioni svelano che sarà proprio Mattia a conquistare il banco e ad entrare ufficialmente ad Amici 2021.

Amici, seconda puntata: Celentano sospende la maglia a Mirko

In attesa di saperne di più sulle modalità dell'ingresso di Mattia, per quanto riguarda il banco di hip hop erano in sfida Gianmarco e Matias.

La maestra Peparini avrebbe scelto quest'ultimo. Per Mirko invece, sembrano esserci cattive notizie.

Gli spoiler fanno sapere che la maestra Celentano gli sospenderà la maglia. Il giovane ballerino non la prenderà affatto bene e scoppierà in lacrime. Alessandra non lesinerà critiche neppure a Serena, allieva di Todaro. Carola invece sbaglierà la prima esibizione, ma nonostante questo la maestra Celentano le permetterà di esibirsi di nuovo, ottenendo un voto oltre la sufficienza.

Il pubblico di Canale 5 domenica 26 settembre, rivedrà nello studio di Maria De Filippi anche il secondo classificato della scorsa edizione. Sangiovanni infatti, sarà uno degli ospiti, insieme a Deddy e Aka7even. Sangio canterà il suo nuovo singolo Raggi Gamma. Anche Deddy si esibirà con il suo nuovo brano dal titolo Giove e scherzerà con Anna Pettinelli, chiedendole se ha stonato.

Presente anche Giulia, che è entrata a far parte del cast dei ballerini professionisti di Amici 2021.

Per ulteriori dettagli non resta che seguire il nuovo appuntamento di Amici in onda eccezionalmente domenica 26 settembre su Canale 5. Dalla successiva settimana, salvo cambiamenti dell'ultima ora, il talent dovrebbe tornare nella sua collazione abituale del sabato pomeriggio.