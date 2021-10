Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni di Un posto al sole. Questa volta, gli occhi saranno puntati sulle vicissitudini giornaliere dei personaggi preferiti dal pubblico. Attualmente, la longeva soap di Rai 3 va in onda dal lunedì al venerdì, alle 20:45. Le storyline, grazie a sorprendenti colpi di scena e alla priorità che viene data ai sentimenti, non smettono di stupire e di coinvolgere gli affezionatissimi spettatori.

Nella puntata che andrà in onda lunedì 11 ottobre accadranno eventi che potrebbero modificare l'andamento della soap. Nel dettaglio, Michele deciderà di seguire Silvia per capire cosa sta succedendo, mentre Filippo avrà una conversazione con Viviana.

Clara sarà indecisa e i contrasti tra Patrizio e Alberto non faranno che aumentare.

Anticipazioni di Un posto al sole dell' 11 ottobre: Michele seguirà Silvia

Stando alle prime anticipazioni della puntata di Un posto al sole che andrà in onda l'11 ottobre, il legame matrimoniale tra Silvia e Michele sarà sempre più in bilico. Questa volta, sarà molto difficile salvare la situazione e le preoccupazioni di Guido e Mariella non faranno altro che confermare tale supposizione. I due vorrebbero aiutare i loro amici, ma non sarà affatto semplice intervenire di fronte a eventi così complicati.

Inoltre, Michele deciderà di fare luce sulla situazione e mettere in pratica un piano che prevederà il pedinamento di Silvia.

Un posto al sole, trame di lunedì 11 ottobre: Filippo andrà in crisi per colpa di Viviana

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che le azioni di Michele avranno delle conseguenze, soprattutto sotto il profilo emotivo. L'uomo, infatti, scoprirà una realtà difficile da accettare che lo metterà in una situazione complicata.

Ormai non potrà più rimandare perché, avendo tutte le prove necessarie, potrà affrontare Silvia con maggiore sicurezza. Cosa succederà tra i due? Riusciranno a trovare un compromesso o il loro amore sarà destinato a finire per sempre?

Nel frattempo, Filippo perderà il controllo a causa di alcune parole dette da Viviana. Il confronto tra loro sarebbe dovuto essere d'aiuto per l'uomo, ma sarà solo un modo per confonderlo ancora di più.

Alberto e Patrizio avranno dei contrasti

Le anticipazioni di Un posto al sole svelano anche che, nella puntata dell'11 ottobre, Serena sarà frastornata quasi quanto Filippo. Così come Silvia, anche lei sentirà che la fine del suo rapporto con Filippo è molto vicina.

Nel frattempo, Clara vivrà un momento di grande disagio a causa della sua indecisione. Inoltre, si troverà al centro delle discussioni tra Patrizio e Alberto.

Per scoprire quali coppie resisteranno e quali andranno in frantumi non resterà che continuare a seguire le puntate inedite di Un posto al sole.