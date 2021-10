Albe al centro del Gossip: il cantante di Amici 21 ha intrapreso una conoscenza con la compagna Serena. I due giovani si sono baciati: l'avvicinamento tra i due giovani talenti, di cui il daytime dello scorso venerdì aveva fatto cenno, è stato mostrato durante la sesta puntata del pomeridiano del talent che è andato in onda il 24 ottobre. Già da quando si sono diffuse le anticipazioni è iniziato il chiacchiericcio sui social alimentato anche da Giulia, l'ex fidanzata di Albe che ha commentato con l'emoticon di un pagliaccio. Nella giornata del 25 ottobre la ragazza è tornata a farsi viva, rilasciando sui social delle dichiarazioni sulla sua storia con Albe.

La risposta del giovane cantautore? Sparire dai social, ma il motivo della scelta risulta ancora sconosciuto.

Albe e Serena si sono baciati: la reazione della ex del cantante

Si è formata una coppia ad Amici 21? È ancora presto per poterlo dire con certezza ma quel che è sicuro è che Albe e Serena si sono baciati, come ha mostrato la clip mandata in onda durante la puntata del talent del 24 ottobre. L'avvicinamento tra il cantante e la ballerina potrebbe trasformarsi in amore ma non a tutti è andato giù il comportamento dell'alunno di Anna Pettinelli. Alcuni fan di Twitter hanno messo in evidenza, quello che a loro vedere sarebbe stato un comportamento scorretto del talento.

Ad accendere la polemica è stata Giulia, la ormai ex fidanzata di Albe.

La ragazza in una Instagram Story ha affermato di essere stata lasciata solo quattro giorni prima di essere venuta a conoscenza, attraverso le anticipazioni, che Albe e Serena si sono baciati.

"La motivazione di Alberto era stata che voleva allontanarsi solo per dedicarsi alla sua musica" ha proseguito Giulia che non si sarebbe mai aspettata un simile comportamento da parte del suo ex.

Infine, la giovane ha messo una pulce nell'orecchio ai fan di Albe: l'avvicinamento con Serena è avvenuto quando stavano ancora insieme o dopo? Questo non è chiaro, visto che i day-time in onda sono vecchi. Giulia ha concluso che alla fine la verità viene sempre a galla.

Albe sparisce dai social

Il profilo di Albe non è più attivo.

Cosa sia successo non è chiaro, ma nel frattempo su Twitter si è scatenata una faida tra chi lo sostiene e chi non ha accettato il suo comportamento. Inoltre, le fan del cantante si sono date due possibili spiegazioni circa l'assenza del ragazzo da Ig. O il profilo è stato segnalato, e quindi per tale motivo cancellato oppure, ipotesi molto più probabile, Albe è stato travolto da critiche e insulti tanto da spingerlo ad allontanarsi dal mondo dei social.

Albe dovrebbe chiarire presto la situazione. Questa è l'altra faccia della medaglia del successo: ogni comportamento è messo sotto la lente di ingrandimento. Come reagiranno a tale situazione Albe e Serena? Forse i prossimi day-time daranno altre risposte.