Tanti colpi di scena accadranno nel corso dell'appuntamento di stasera 25 ottobre del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini in onda due volte alla settimana sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della nuova puntata annunciano che ci sarà l'ingresso di Patrizia Mirigliani, entrata a gamba tesa nella conoscenza tra suo figlio Nicola Pisu e la showgirl Miriana Trevisan. Inoltre potrebbe esserci un confronto molto atteso tra Iconize e Soleil Sorge dopo le accuse sulla finta aggressione omofoba.

Grande Fratello Vip, puntata 25 ottobre: Patrizia Mirigliani entra per un confronto con Miriana Trevisan

Le anticipazioni del Grande Fratello Vip riguardanti la puntata in programma lunedì 25 ottobre trasmessa dalle ore 21:20 dopo l'appuntamento con "Striscia La Notizia" annunciano molte novità. In dettaglio, ci sarà l'ingresso della patron del concorso di bellezza "Miss Italia" attesa per un confronto con Miriana Trevisan.

Patrizia Mirigliani, infatti, è finita di recente al centro della bufera per aver mandato un messaggio in codice al figlio Nicola Pisu dove lo ammoniva di non farsi prendere in giro dall'ex moglie di Pago, con la quale ha iniziato una conoscenza. In questo modo, la donna avrà modo di esprimere i suoi dubbi in merito a questa situazione.

Inoltre si tornerà a parlare del triangolo amoroso tra Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. I tre daranno vita ad un accesissimo confronto dopo che questi ultimi si sono avvicinati pericolosamente in questo ultimo periodo.

Sorpresa per Gianmaria, confronto tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo

Nel corso della nuova puntata del 25 ottobre non mancheranno le sorprese per i vipponi richiusi al Gf Vip.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gianmaria, infatti, avrà modo di rincontrare suo fratello dopo più di un mese mentre non si escludono scintille tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo. Le due cantanti erano state protagoniste di un'accesa discussione nell'ultima puntata che si è poi protratta nelle ore a seguire.

Spazio a Manuel Bortuzzo, che ha dimostrato di avere un amore sviscerale per la musica dopo che gli è stato fatto entrare il suo pianoforte.

Il nuotatore, infatti, sarà chiamato con molta probabilità ad interpretare qualche brano per i telespettatori di Canale 5 in diretta nazionale.

Probabile confronto tra Soleil Sorge e Iconize

Inoltre occhi puntati su Soleil Sorge, indiscussa protagonista di questa sesta edizione del Gf Vip. L'influencer potrebbe avere un confronto con Marco Ferrero in arte Iconize come anticipato dal sito "361 Magazine". Nel corso degli ultimi giorni, il videomaker ha accusato l'italo-americana di averlo aiutato ad architettare la finta aggressione omofoba denunciata sui social.

Infine spazio all'esito del televoto che decreterà il preferito tra Soleil, Ainett e Carmen Russo.