Prosegue l'appuntamento con Amici 21, il talent show di Maria De Filippi che tornerà in onda domenica 23 ottobre su Canale 5. Le anticipazioni riguardanti la sesta puntata, registrata nei giorni scorsi, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sul percorso di Flaza, messo in discussione dalla sua prof Lorella Cuccarini. Spazio anche alle vicende di Giacomo che era stato messo "sotto torchio", dal suo prof Rudy Zeri mentre tra gli ospiti in studio sono tornati Pio e Amedeo.

Flaza ancora irrispettosa: anticipazioni Amici 21 sesta puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni della sesta puntata di Amici 21, in programma domenica pomeriggio su Canale 5, rivelano che si è tornato a parlare del caso Flaza.

La cantante, da ben due settimane ha la maglia sospesa, per volere della sua prof Lorella Cuccarini, che non ha gradito il comportamento della ragazza all'interno della scuola. Flaza, infatti, ha mancato di rispetto alla produzione del talent show trasgredendo anche le regole previste dal regolamento.

Per questo motivo, la prof Cuccarini ha scelto di sospenderle la maglia, sperando che Flaza cambiasse atteggiamento ma questo non è accaduto.

La prof Lorella Cuccarini caccia via la cantante Flaza

Le anticipazioni della sesta puntata di Amici 21 in onda domenica 23 ottobre su Canale 5, rivelano che la prof Cuccarini sarà costretta a prendere un duro provvedimento, dopo aver scoperto che la sua allieva ha trasgredito ancora una volta le regole della trasmissione.

Sarà a quel punto che, Lorella Cuccarini deciderà di cacciare via Flaza dalla scuola: la cantante, infatti, sarà definitivamente eliminata e dovrà rinunciare così al sogno di poter accedere alla fase serale del talent show Mediaset condotto da Maria De Filippi.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler di questa sesta puntata di Amici rivelano che c'è stato spazio anche per un'altra eliminazione.

Trattasi del cantante Giacomo, fatto fuori dal prof Rudy Zerbi che ha scelto di lasciare il suo banco ad un nuovo allievo.

Gli ospiti della sesta puntata di Amici 21 del 23 ottobre

Nel corso della sesta puntata, inoltre, è prevista anche una gara tra cantanti: gli allievi si sfideranno presentando dei loro brani inediti e a giudicare le esibizioni ci sarà la cantante Giorgia.

Per quanto riguarda gli ospiti di Amici 21 del 23 ottobre, in studio arriverà Alessandra Amoroso per cantare dal vivo il suo ultimo singolo.

Spazio anche al ritorno di Pio e Amedeo: i due comici pugliesi saranno al centro di una gag che vedrà coinvolti anche il prof Raimondo Todaro e la sua ex moglie Francesca Tocca, con la quale scatterà un bacio.