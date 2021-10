Continuano le sfide e i provvedimenti disciplinari nella scuola di Amici. Quest’anno non sono mancati i provvedimenti disciplinari e i frutti di questi comportamenti hanno regalato al Daytime di Amici, in onda su Canale 5, sempre più successo, il cui exploit si verifica ogni domenica con la puntata del pomeridiano.

L'energia dei cantanti nel mirino dei vocal coach

Sotto il mirino ci sono i cantanti: come visto nel Daytime di venerdì 15 ottobre, i vocal coach (coloro che seguono i ragazzi nella preparazione dei testi in vista della puntata) hanno lamentato un comportamento svogliato da parte dei concorrenti nella produzione delle cover; se l’anno scorso Sangiovanni e Aka7even ci hanno abituato a barre, freestyle e coreografie, i nuovi alunni sono apparsi annoiati e scolatici, dimostrando invece per gli inediti un'energia diversa.

Entra in gioco l’ospite della puntata, Ermal Meta: il cantautore ha lasciato ai concorrenti 30 minuti per scegliere una canzone tra un'ampia rosa di brani - si passava da pezzi contemporanei come 'Before You Go' di Lewis Capaldi a 'A Te' di Jovanotti - e in 40 minuti circa, i ragazzi avrebbero dovuto arrangiare la cover, decidendo tonalità e se aggiungere o meno alcune strofe, per poi essere giudicati secondo una classifica da Ermal. Così facendo, spiega Maria, gli allievi avrebbero imparato a valorizzare testi non propri e ad impegnarsi di più.

La classifica di Ermal Meta

La prima ad esibirsi è stata Nicol con A Te di Jovanotti, aggiungendo alcune barre nella prima strofa. Il pezzo è piaciuto a tutti e il voto (7+ seconda in classifica) ha reso manifesto il parere dei professori, dopo aver ricantato Rudy Zerbi ha confermato una maglia per lei.

Poi è toccato a LDA, anch’esso team Zerbi, che si è presentato con lo stesso pezzo della compagna, senza però aggiungere molto, dicendo di non avere avuto abbastanza tempo. La risposta non è piaciuta né al professore, che lo ha incitato a mostrare le sue doti di cantautore, né ad Ermal Meta, al quale dall’esibizione non è arrivata alcuna emozione.

Voto 5.5.

Tocca ad Albe, squadra di Anna Pettinelli, con 'Mi Fai Impazzire' di Blanco. Ci sono stati nell'esibizione del cantante alcuni problemi con gli auricolari e il testo, ma nonostante ciò è riuscito a portarsi a casa un 6- (quinto in classifica) e la riconferma della maglia dopo essersi esibito con il suo inedito Mille Voci.

Alex ha cantato Before You Go con alcune barre aggiuntive.

Tra emozioni, voce impeccabile e ottimo testo si è posizionato primo in classifica con 7.5 e si è portato a casa i complimenti di Ermal Meta che su twitter ha anche voluto sottolineare i suoi complimenti a un cantante mai specificato. Secondo molti utenti sarebbe stato proprio Alex.

C’è un* cantant* di #Amici21 che mi piace particolarmente perché non ha ancora capito la sua voce, non ci è entrat* in confidenza è questo l* rende potente. Di chi sto parlando secondo voi? pic.twitter.com/JV91UlEL1R — Ermal Meta (@MetaErmal) October 17, 2021

In seguito è stato il turno di Rea che ha scritto alcune barre su 'Another Love' di Tom Odell, l'esibizione è stata particolarmente apprezzata, tanto da ricevere un 7- (terza classificata).

Rea ha poi cantato per la riconferma della maglia 'Miss You' dei Rolling Stones ricevendo grandi complimenti da Rudy Zerbi.

Luigi si è esibito con 'A Mano A Mano' di Rino Gaetano ma non è riuscito ad emozionare Ermal, che però ha apprezzato la scioltezza del ragazzo. Per sua fortuna è arrivata la sufficienza posizionandosi a metà classifica. Lo ritroviamo nei suoi panni con la cover di 'In The Air Tonight' per cui ha ricevuto alcune critiche da Anna Pettinelli per le barre.

Dopo una sfida di ballo che ha visto perdere Matt tra le lacrime dei compagni, si è esibito Giacomo, suo compagno di stanza. Ancora scosso e le corde vocali dopo un pianto non sono in forma, Ermal Meta ha deciso quindi di non giudicarlo.

Ha poi cantato per la maglia, che gli viene sospesa da Rudy Zerbi per la lentezza nell’apprendimento, vista come una mancanza di voglia del ragazzo.

Ultimo a cantare è Tommaso con 'Before You Go', alla quale aggiunge alcune barre sulla prima e l'ultima strofa. Il tentativo non piace all’ospite che ha trovato il testo “già sentito” e ha assegnato un 5, ultimo posto per lui. Il ragazzo canta 'Un’Emozione Per Sempre' per confermare la maglia che ottiene, ma essendo mortificato per la sfida e il commento di Ermal Meta, non eccelle.

Ermal Meta troppo severo?

Il cantautore sembra aver spaventato e non poco la nuova classe di canto di Amici, solo 4 ragazzi su 8 hanno preso una sufficienza piena e il voto più alto è stato solo un 7.5.