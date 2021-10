Ha riaperto da ormai tre settimane i battenti la scuola di canto e ballo più famosa d'Italia: la trasmissione di Canale 5 Amici è arrivata alla sua 21^ edizione e tra nuovi professori, provvedimenti disciplinari e una classe tutta da consolidare, continua ad affascinare il pubblico.

Solo l'ultima puntata del pomeridiano, andata in onda eccezionalmente lunedì 11 ottobre anziché domenica, per dar spazio alla Nations League, ha ottenuto il 22,8% di share.

Intanto, in concomitanza con il programma, sono disponibili su tutte le piattaforme di musica in streaming alcuni degli inediti della classe di canto della scuola: i primi sei a rompere il ghiaccio tra le classifiche e le radio sono stati Nicol, Tommaso, Alex, Rea, Luigi, Albe e LDA.

La prima ondata: Nicol, Tommaso e Alex

Nicol Castagna, cantante vicentina, è la prima a gettarsi nell'onda della musica: entra nella scuola con l'inedito "Onde" e ha dietro di sé già altri brani pubblicati con figure conosciute (un esempio è "Acida" con Tredici Pietro). Giovane donna dalla voce decisa e carattere altruista, si classifica alla posizione 34 della classifica iTunes e conta 285.052 ascolti in streaming. Nonostante il favore di Zerbi e Lorella Cuccarini, a bocciarla ai casting è stata Anna Pettinelli, che ritiene il suo stile "già sentito".

Fra i primi a pubblicare il proprio inedito è stato anche il più giovane della scuola: Tommaso Cesena, il quale spicca per la maturità nei testi che supera di gran lunga i suoi 18 anni, più che per la prontezza vocale (viene accolto solo da Cuccarini).

La sua "Solo per paura" è prodotta da Michele Canova (produttore anche di nomi del calibro di Tiziano Ferro), ma non entra nella top 100 della classifica iTunes.

Colui che ha riscosso il successo più importante, tra questa prima ondata di inediti, è Alex, classe 2000, spicca già ai casting e continua il filone di Amici sulla musica love-pop.

A oggi "Sogni al cielo" è alla posizione 26 della classifica iTunes e a portarsi a casa 908.249 streaming, ma il successo più grande è l'ingresso in rotazione radiofonica su R101.

Gli inediti di questa settimana: Rea, Luigi, Albe e LDA

Rea, al secolo Maria Mircea, ha pubblicato il suo primo inedito da solista grazie ad Amici.

Basta indagare un po' per scoprire che i brani precedenti all'ingresso nella scuola sono firmati in duetto, gli Illumo con Michael Cardi. "Avrei solo voluto" è anche il brano con cui fa il suo ingresso grazie a Rudy Zerbi. Nonostante il programma, l'inedito non sfonda nella Top 100 di iTunes e conquista per ora solo 9.778 streaming.

Lo stesso destino, che ferma l'inedito "Vivo" alla posizione 198, tocca a Luigi (in arte Luigi Strangis). Il ragazzo ha confessato nel corso del daytime di soffrire di diabete di tipo I, conquistando l'affetto del pubblico. A far parlare di lui è anche l'avvicinamento all'interno della casetta con la ballerina Carola Puddu, una presunta love story che ha contribuito a mandare in tendenza l'hashtag #Amici21 sui social.

Il terzo inedito di questa settimana è "Mille Voci" di Albe, il cui ingresso nella scuola, oltre che Lorella Cuccarini, ha fatto discutere sul web: è infatti innegabile la somiglianza fisica con Sangiovanni. Ma è la musica a distinguerli, infatti oltre che per l'ottimo testo, scritto con Steve Tarta, la voce di Albe risulta (secondo alcuni osservatori) più pronta rispetto all'ex concorrente, infatti "Mille Voci" si posiziona già decimo nella classifica iTunes.

Un altro ingresso nella scuola di Amici è quello di LDA, all'anagrafe Luca D'Alessio, il figlio del cantautore Gigi D'Alessio. Sono stati tanti sul web ad accusarlo di essere in qualche modo raccomandato, mentre Anna Pettinelli lo accosta al padre anche nello stile canoro.

Ma i numeri sono chiari: LDA conta oltre 200.000 ascolti mensili su Spotify ed è conosciuto per singoli come "Vivimi" e "Resta". Grazie alla solida fanbase si porta a casa la posizione 7 nella classifica iTunes con l'inedito "Quello che fa male".