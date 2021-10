Con ottobre l'autunno entra nel vivo: tempo instabile e senso di stanchezza, ma per molti segni zodiacali è anche tempo di risveglio e di vitalità.

Approfondiamo di seguito cosa preannuncia l'Oroscopo della settimana dall'11 al 17 ottobre.

Previsioni astrologiche per la prima sestina

Ariete: la Luna presente nel segno, affiancata a Marte, rende le persone nate sotto questo segno frizzanti, pronte a prendere decisioni che in passato hanno rimandato per paura. Soltanto Plutone è avverso: l'amore infatti fa fatica a farsi vivo, ma a volte basta solo un po' di coraggio per dichiararsi alla persona giusta.

Voto: 4 stelle su 5.

Toro: Nettuno e Giove sono amici del segno, e sono indice di alta creatività e amore. L'ambiente circostante è quieto quando c'è un toro a dirigere, che sia in casa o a lavoro, e anche il tempo libero non è da meno: sono infatti consigliate passeggiate nella natura dai colori caldi di Ottobre. Purtroppo la Luna non è favorevole, bisogna infatti lavorare un po' più del solito per raggiungere i propri obiettivi. Voto: 4 stelle su 5.

Gemelli: si esce finalmente da un periodo sfavorevole. Le energie tornano piano piano a prendere il sopravvento per ristabilire la pace psicofisica dei soggetti, grazie alla luminosa Venere. Anche la forma fisica subisce un cambiamento positivo, ma bisogna mantenere calma e positività per evitare situazioni spiacevoli con colleghi poco educati.

Voto: 3 stelle su 5.

Cancro: il Sole è contrario, ciò richiede una grande conoscenza di sé stessi, infatti bisogna stare attenti a non fare eccessi a livello fisico e sentimentale. Mantenere la calma e praticare yoga sono i salvavita di questa settimana. Giove, non molto congeniale, suggerisce di non alzare troppo la posta in gioco in amore.

Voto: 1 stella su 5.

Leone: anche se molti pianeti sono a favore di questo segno, gli incontri spiacevoli non saranno pochi. Ma l'appoggio di Marte e Ariete permettono di superare brillantemente anche situazioni più insidiose: è infatti la settimana giusta per dedicarsi alla carriera e al successo personale. Novità sul fronte amoroso in vista.

Voto: 4 stelle su 5.

Vergine: questo segno, conosciuto per essere un grande lavoratore, è sempre dinamico e in movimento e si meriterebbe una grande pausa, come una gita in montagna tra i primi freddi. Si guadagna però la stima di tanti colleghi e del partner, particolarmente premuroso in questa settimana. Bene anche la situazione economica. Voto: 5 stelle su 5.

La seconda sestina zodiacale

Bilancia: la Luna favorevole rende l'aspetto fisico ancora più invitante agli occhi del partner, specialmente se di segno leone, l'eros è infatti di tutto rispetto. L'amore è re di questa settimana, soprattutto in famiglia, dove regna la pace da ormai un bel po' di tempo. Attenzione alla forma fisica: si potrebbe essere più pigri con l'arrivo dell'autunno.

Voto: 4 stelle su 5.

Scorpione: è il momento della rinascita. Plutone è favorevole, soprattutto in settore economico e finanziario. Anche se l'attenzione può essere tutta concentrata sul lavoro, la famiglia è da curare, in particolare se si sta cercando un figlio: è tempo di prosperità. Affrontate il tutto con grande calma. Voto: 5 stelle su 5.

Sagittario: occorre un grande senso di autocontrollo per evitare spiacevoli incidenti professionali e non. Anche se mantenere la calma può sembrare difficile, Mercurio si dispone in angolo favorevole, dando una carica in più verso il fine settimana. Il partner si sta allontanando, attenzione a chi vi circonda. Voto: 1 stella su 5.

Capricorno: momento di exploit nell'amore e nell'eros.

Inoltre, è possibile ritagliarsi spazi più intimi nella relazione, grazie al grande senso di comprensione del partner e della famiglia. Bisogna avere costanza e pazienza sul lavoro per raggiungere gli obiettivi prefissati da tempo, qualità tipiche di un capricorno. Venere, Giove e Urano dalla parte delle persone nate sotto questo segno. Voto: 3 stelle su 5.

Acquario: nervosismo in famiglia e sul posto di lavoro, ma i nativi del segno non saranno direttamente coinvolti, anzi, ristabiliranno pace e serenità con il proprio sorriso. Ci si può concedere una pausa in intimità, magari in una Spa, per un momento di relax. L'efficenza lavorativa è alta e l'aspetto fisico brillante, il periodo non è dei migliori ma il carattere solare del segno porta una visione positiva della realtà.

Voto: 3 stelle su 5.

Pesci: per qualcuno di recente è sbocciato un nuovo amore ed è corrisposto. Anche se si è nuovi in questo campo, ci si destreggia con cura e padronanza. Il lavoro è duro, ma il weekend porta un'aria trionfante dietro di sé, come un premio per la fatica accumulata nella settimana. Allenarsi è un ottimo metodo per alleviare lo stress e apparire in forma smagliante. Voto: 2 stelle su 5.