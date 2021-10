In Beautiful gli episodi in onda dal 18 al 23 ottobre saranno caratterizzati dal tracollo psicofisico di Steffy. La ragazza perderà il controllo arrivando a minacciare i familiari con un coltello per riavere la piccola Kelly. Dopo questo episodio Liam, Finn e Ridge la metteranno con le spalle al muro facendole ammettere di avere bisogno di aiuto. Steffy pertanto, accetterà di farsi curare per uscire dalla dipendenza.

Steffy fuori controllo minaccia i familiari con un coltello

Beautiful continuerà ad appassionare i telespettatori di Canale 5 con nuove e intriganti puntate in onda a partire da lunedì 18 ottobre.

Nel corso della settimana, sarà dato ampio spazio al dramma di Steffy. La ragazza avrà ormai perso definitivamente il controllo, arrivando a minacciare i familiari con un coltello. Nonostante il suo stato alterato, per fortuna nessuno si farà del male.

A seguito di questo episodio, Ridge cercherà di stare vicino alla figlia e non la mollerà un attimo. La giovane però, non ammetterà nemmeno con il padre di essere ormai una drogata. Liam intanto, parlerà con Finn degli ultimi accadimenti e il medico gli confermerà di non aver fatto nessuna nuova prescrizione a Steffy.

Anticipazioni Beautiful: Steffy in crisi di astinenza, Ridge le sta accanto

Nelle nuove puntate della soap Tv americana, Finn e Liam faranno fronte comune per aiutare Steffy a uscire dalla dipendenza in cui sarà caduta e cercheranno anche di scoprire il misterioso spacciatore che le avrà fornito le pillole.

Intanto le crisi di astinenza di Steffy si faranno sempre più forti, tanto che la ragazza, arriverà a chiedere a Ridge, Finn e Liam di lasciarla in pace. Hope invece, parlerà del comportamento aggressivo di Steffy con Thomas, raccontandogli anche dell'episodio del coltello. Liam, Ridge e Finn non asseconderanno le richieste di Steffy di essere lasciata in pace e anzi, la metteranno con le spalle al muro, cercando di farle ammettere di avere bisogno di aiuto.

Steffy ammette di essere una drogata e accetta di farsi curare

In Beautiful, dopo la conversazione avuta con Hope, Thomas vorrà raggiungere Steffy. Intanto alla casa sulla scogliera, la giovane Forrester cederà e ammetterà di aver bisogno di aiuto. Steffy quindi, accetterà di farsi curare, entrando in una clinica per la disintossicazione.

Conclusa la storyline legata alla tossicodipendenza di Steffy, in casa Forrester arriveranno nuovi grattacapi per Brooke e Ridge. Quest'ultimo infatti, sembrerà ormai convinto di voler sposare nuovamente Shauna e lo comunicherà a Brooke. Tutto, come noto, farà parte del subdolo piano di Quinn per allontanare Brooke dalla vita di Ridge. Come prenderà Logan la notizia delle nozze di Ridge? Per scoprirlo non resta che sintonizzarsi su Canale 5 dal lunedì al sabato a partire dalle 13:40.