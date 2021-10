Nelle scorse ore è stata registrata la sesta puntata di Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che tornerà in onda domenica 24 ottobre in daytime su Canale 5.

Le anticipazioni rivelano che, tra gli ospiti di questo nuovo appuntamento, spiccano anche Pio e Amedeo. Il duo comico pugliese è tornato in studio dalla De Filippi, ma la loro presenza in questo nuovo appuntamento non ha reso felici i fan della trasmissione, molti dei quali si sono vivamente lamentati sui social e sul web.

Pio e Amedeo ritornano ospiti ad Amici 21 ma è bufera sul web

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la registrazione della sesta puntata di Amici 21, rivelano che in studio arriveranno Pio e Amedeo.

I due comici ormai sono quasi delle presenze "fisse" del talent show di Maria De Filippi, vista la loro partecipazione a diverse puntate del serale dello scorso anno e anche degli anni precedenti.

Il motivo di questa ospitata di Pio e Amedeo ha a che fare con la partecipazione alla prossima puntata de "L'Intervista", il programma di seconda serata condotto da Maurizio Costanzo, che avrà la possibilità di intervistarli.

La notizia della presenza di Pio e Amedeo come ospiti di questa sesta puntata di Amici 21, però, non è stata accolta positivamente diversi spettatori e fan social del talent show di Canale 5.

Scatta una dura polemica contro Pio e Amedeo ad Amici 21

In tantissimi si sono lasciati andare a dei commenti decisamente duri, al punto da scatenare una bufera web contro il duo comico ma anche contro la scelta stessa di Maria De Filippi, di dare spazio ai due comici nella sua popolare trasmissione.

"Pio&Amedeo vanno ancora in tv?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Solo per questi due eviterei largamente di riguardare Amici", ha scritto un fan della trasmissione che dopo aver saputo della presenza del duo comico in studio, medita di non seguire la sesta puntata di domenica pomeriggio.

"Ma questi ancora lavorano? Che amarezza", ha sentenziato un altro fan social del talent show di Maria De Filippi.

'Che schifo quei due', sbottano i fan di Amici contro la presenza di Pio&Amedeo

"Pio e Amedeo ospiti: perché questa grande sciagura si abbatte su di noi tutti gli anni?", ha scritto ancora un altro utente dopo aver appreso la notizia.

"Che schifo quei due. Ma ancora ospitarli in studio? Dai per favore. Imbarazzanti", scrive ancora un altro utente social, evidentemente non contento della presenza dei due comici pugliesi nella sesta puntata del talent show Mediaset.

Insomma la protesta web contro i due comici si è fatta subito sentire e sembrerebbe che alcuni fan di Amici non gradiscano la loro presenza nelle puntate del talent show di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi.