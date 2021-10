La nuova registrazione di Amici di mercoledì 20 ottobre è stata ricca di novità e colpi di scena. In particolar modo, è stato rivelato un gossip interessante riguardo ad una ipotetica nuova coppia all'interno del talent show di Maria De Filippi. In base a quanto trapelato sul web, infatti, Albe e Serena si sono baciati nei giorni scorsi ed è stato trasmesso un filmato, riguardo le effusioni che si sarebbero scambiati. Inoltre, Flaza ha dovuto lasciare la scuola, mentre in studio sono stati ospiti Pio e Amedeo e Alessandra Amoroso.

Amici, anticipazioni prossima puntata: Albe e Serena si sono baciati

In base alle anticipazioni presenti sul web e alle indiscrezioni trapelate dopo la registrazione della nuova puntata di Amici, all'interno del programma di Canale 5 è nata una nuova coppia. Infatti, nel corso dei giorni scorsi, due allievi del programma Mediaset si sono scambiati baci. Nella registrazione di mercoledì 20 ottobre è stato fatto vedere un filmato di quanto accaduto. Prima di mandare in onda il video, Raimondo Todaro ha dovuto provare ad indovinare chi erano gli alunni che si erano scambiati effusioni. Grazie al filmato, poi, si è scoperto che erano Albe e Serena.

Amici, spoiler puntata del 24 ottobre: Flaza eliminata

La permanenza di Flaza nella scuola di Amici era già in bilico da qualche giorno e, nel corso della nuova registrazione della trasmissione di Canale 5, la cantante del talent ha dovuto lasciare la scuola. Nella precedente puntata, l'insegnante di canto Lorella Cuccarini, non se l'era sentita di confermare la maglia alla sua allieva.

Infatti, nell'ultimo periodo, Flavia aveva infranto il regolamento del programma, usando il telefono cellulare fuori dagli orari consentiti e aveva fatto ritardo alle lezioni. Inoltre, Flaza aveva indossato gli occhiali da sole durante una lezione e non aveva fatto gli esercizi di ginnastica. Nella puntata di Amici, che andrà in onda in televisione domenica 24 ottobre, Flaza dovrà lasciare la scuola, abbandonando così il sogno di accedere al serale.

Amici: ospiti in studio Pio e Amedeo e Alessandra Amoroso

Durante la nuova registrazione della trasmissione di Maria De Filippi, inoltre, sono stati ospiti in studio Pio e Amedeo. Oltre ai due comici, è tornata una vecchia conoscenza di Amici a presentare il suo nuovo singolo. Alessandra Amoroso, infatti, ha partecipato alla nuova puntata di Amici, programma che l'aveva portata al successo anni fa, per cantare Tutto accade. Non resta che attendere la messa in onda del programma di Canale 5, per scoprire qualcosa in più sulla neo coppia di allievi e capire come procederanno le cose fra di loro.