L'appuntamento con Amici 21 ritorna in onda questa domenica 17 ottobre su Canale 5. Dopo il cambio programmazione della scorsa settimana, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, tornerà in onda nel suo giorno di messa in onda. Le anticipazioni di questa nuova puntata, registrata il 13 ottobre, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Due allievi hanno dovuto dire addio al sogno di proseguire il loro percorso nella scuola e, tra questi, anche il ballerino Mattias (detto Matt).

Gli spoiler della registrazione di Amici 21, in onda domenica 17 ottobre 2021

Nel dettaglio, gli spoiler di questa nuova puntata di Amici 21 in onda domenica 17 ottobre nel daytime della rete ammiraglia Mediaset, rivelano che ci sono state delle nuove sfide dall'esito a dir poco inaspettato.

La prof Alessandra Celentano, non avendo gradito il fatto che Veronica Peparini aveva messo in sfida Mirko nella puntata precedente e che il ballerino fosse stato poi eliminato, ha deciso a sua volta di mettere in sfida Mattias.

Il ballerino, quindi, in questo nuovo appuntamento con il talent show ha dovuto affrontare una sfida contro la new entry Guido, ballerino di danza classica.

Ad avere la meglio è stato proprio Guido che, ha conquistato il banco e quindi l'accesso all'interno della scuola, mentre Mattias è stato definitivamente eliminato dal cast di Amici di Maria.

Due eliminazioni dal cast di Amici 21

L'uscita di scena di Mattias non ha lasciato indifferente il cantante Giacomo: quest'ultimo, infatti, è scoppiato a piangere visibilmente dispiaciuto per l'eliminazione del suo amico ballerino dalla scuola.

Giacomo è apparso così provato da questa eliminazione che, successivamente, si è scelto di non farlo esibire, avendo pianto tantissimo per l'uscita di scena del ballerino Mattias dalla scuola di Maria De Filippi.

E poi ancora, gli spoiler di questa nuova registrazione di Amici 21 che sarà in onda domenica 17 ottobre su Canale 5, rivelano che c'è stata anche una seconda eliminazione definitiva dalla scuola.

Ritorna Giulia Stabile: anticipazioni Amici 21 del 17 ottobre

Trattasi di Elisabetta che è stata sconfitta in una sfida dalla new entry Alessandra, la quale ha conquistato il suo posto nella scuola.

In questa nuova puntata c'è stato spazio anche per una nuova esibizione di Serena. La ballerina si è esibita in studio ma è stata prontamente criticata dalla prof. Celentano, la quale ritiene che non abbia il fisico adatto per fare questo lavoro.

Occhi puntati anche su Giulia Stabile: la vincitrice della passata edizione di Amici è tornata a esibirsi dal vivo dopo qualche settimana di stop, dimostrando in studio la coreografia di Christian.