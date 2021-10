Drammatici momenti accadranno nel corso delle puntate di Love is in the air in programma prossimamente su Canale 5. Le trame turche della Serie TV svelano che Eda Yildiz soccorrerà Serkan Bolat (Kerem Bursin) in aeroporto, in quanto colpito da un grave malore, dopo che avrà tentato d'impedire la partenza della ragazza per New York.

Anticipazioni Love is in the air: Eda scopre la gravidanza di Selin

Le anticipazioni di Love is in the air, riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5, annunciano preoccupanti notizie sulla salute di Serkan.

Tutto inizierà quando l'architetto recupererà finalmente la memoria, tanto che Eda costringerà Deniz Sarachan a concederle l'annullamento delle nozze, dopo averla incastrata con un vero matrimonio.

I due, a questo punto, torneranno a essere una coppia. Melo, intanto, scoprirà della gravidanza di Selin, una notizia che destabilizzerà Eda, la quale deciderà di mettere al corrente Bolat. Tuttavia l'architetto sosterrà di non aver avuto rapporti con la pr nei mesi in cui sono stati insieme dopo l'incidente aereo. Dall'altro canto Atakan affermerà il contrario, mandandolo in confusione.

Yildiz decide di partire per New York

Nelle prossime puntate di Love is in the air si scoprirà la verità sulla gravidanza di Selin. I telespettatori, infatti, apprenderanno che quest'ultima ha trascorso una notte di passione con Deniz, dov'è rimasta incinta. Purtroppo Atakan deciderà di omettere la verità per costringere Serkan a rimanere al suo fianco.

Un piano diabolico che darà i suoi frutti visto che Eda deciderà di abbandonare Bolat e partire con un volo diretto per New York.

Fortunatamente la fuga verrà scoperta dal Melo e Ayfer, che metteranno subito al corrente Serkan delle intenzioni di Yildiz.

La fioraia soccorre Serkan colto da un grave malore in aeroporto

L'architetto si precipiterà in fretta e furia all'aeroporto, dove verrà colto da un grave malore.

Nello stesso istante Eda avrà un brutto presentimento, tanto da rinunciare alla partenza. In questo modo, fortunatamente, potrà soccorrere Bolat chiamando un'ambulanza, che lo porterà al più vicino ospedale.

Intanto Selin si recherà in clinica, dimostrandosi molto preoccupata per le condizioni dell'architetto. Sarà in questa occasione che Yildiz spierà una conversazione tra lei e Deniz, in cui scoprirà che quest'ultimo è il vero padre del bambino. Per questo motivo la fioraia costringerà Atakan a confessare tutta la verità a Serkan, che nel frattempo riceverà un'infausta diagnosi sulla sua salute.