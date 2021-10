Domenica 17 ottobre, su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata di Amici21. Nel corso della settimana, la maestra Peparini ha chiesto alla collega Alessandra Celentano di preparare una coreografia per Dario Schirone.

Celentano ha assegnato all'allievo una sfida piuttosto rigida: una comparata con Sebastian, ballerino professionista del talent show.

L'accaduto

Durante la settimana, Veronica Peparini si è affidata ad Alessandra Celentano per una coreografia indirizzata al suo allievo Dario. In occasione della puntata di Amici21, l'insegnante di danza classica ha pensato bene di far esibire l'allievo in una comparata.

La prova, però, non era così semplice come si pensava: Celentano, infatti, ha deciso di far esibire l'allievo di Peparini contro Sebastian. In puntata non sono mancati scontri e tensioni tra i docenti. In particolare, la maestra Peparini ha sostenuto che la prova non potesse essere giudicata, in quanto Sebastian è uno dei ballerini più alti e muscolosi del talent di Maria De Filippi.

A fare eco a Peparini, ci ha pensato Raimondo Todaro. L'insegnante di latino-americano ha ritenuto la sfida poco corretta, a causa delle differenza tra l'allievo e il ballerino professionista. Lo stesso Dario Schirone è apparso piuttosto scettico di fronte alla prova: il ragazzo non ha nascosto di essere in imbarazzo davanti a Sebastian.

Peparini conferma la maglia

Nonostante le polemiche scaturite dalla comparata proposta da Alessandra Celentano, Dario ha portato a termine il suo compito. In seguito all'esibizione, Veronica Peparini si è dovuta esprimere sul fatto di confermare o meno la maglia al suo allievo. Per via della difficoltà della comparata, l'insegnante di danza moderna ha deciso di premiare il suo allievo.

Dunque, domenica 17 ottobre Dario si è visto confermare la sua maglia.

Nel corso di Amici21, il percorso di Dario potrebbe essere messo più volte a repentaglio. La maestra Celentano - sebbene abbia riconosciuto il talento del ragazzo - non ha mai digerito il modo in cui è entrato nella scuola.

Riassunto delle precedenti puntate

La maestra Celentano continua ad avere il dente avvelenato verso l'allievo di Veronica Peparini. Dario infatti, è arrivato tramite una sfida esterna contro Mirko Masia. Quest'ultimo era seguito da Alessandra Celentano per un periodo di prova. Secondo la 54enne, il suo ballerino non doveva lasciare la scuola prima del periodo di prova all'interno del talent show. Al contrario, Peparini aveva deciso di mandare in sfida-immediata proprio Masia contro Schirone.

Per via della grande preparazioni tecnica di Dario, Mirko è stato costretto ad abbandonare la scuola. Tuttavia, la coreografa che ha giudicato la prova si è adoperata per far ottenere gratuitamente una borsa di studio al 19enne di Allumiere (Roma).