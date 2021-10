Ascolti preoccupanti per Barbara D'Urso, la conduttrice di Canale 5 che quest'anno ha dovuto fare i conti con un vero e proprio restyling voluto da Mediaset, legato ai contenuti del suo talk show Pomeriggio 5. A distanza di un mese abbondante dall'inizio di questa nuova edizione del programma, gli ascolti non stanno premiando la conduttrice al punto che, in queste ore, si vocifera che dal prossimo anno, potrebbe perdere anche la conduzione del talk show feriale in onda su Canale 5.

Crollano gli ascolti per Barbara d'Urso su Canale 5

Nel dettaglio, per questa nuova stagione televisiva, Barbara d'Urso ha dovuto fare i conti con un netto taglio delle sue trasmissioni voluto da Pier Silvio Berlusconi.

Il patron di Mediaset, infatti, ha scelto di chiudere definitivamente l'appuntamento domenicale con Domenica Live e quello di prime time con Live - Non è la d'Urso, che per diverse stagioni erano stati affidati nelle mani della conduttrice partenopea.

E così, la d'Urso si è ritrovata solo al timone di Pomeriggio 5 ma, anche in questo caso, ci sono state delle nette e sostanziali modifiche alla struttura del talk show.

Mediaset, infatti, ha scelto di concentrare il programma solo su argomenti legati all'attualità, la cronaca nera e la politica, tralasciando così tutta la parte sul Gossip e la cronaca rosa, che nel corso degli ultimi anni occupava gran parte dell'appuntamento con il talk show di Canale 5.

Pomeriggio 5 perde la sfida ascolti contro La Vita in diretta

Gli ascolti, però, non stanno premiando questo cambiamento in atto a Pomeriggio 5. La media delle puntate trasmesse nel corso di questo primo mese di programmazione, non va oltre la soglia di 1,3 milioni di spettatori al giorno, con uno share che si ferma tra il 12 e il 13%.

Numeri decisamente sottotono per Barbara d'Urso, che fino allo scorso anno totalizzava il 15-16% con il suo Pomeriggio 5, riuscendo a tener testa agli ascolti de La Vita in diretta. Quest'anno, invece, il talk show di Rai 1 condotto da Alberto Matano vince a "mani basse" la sfida auditel con una media del 18-19% di share.

Insomma una disfatta per Barbara d'Urso, al punto che secondo quanto riportato da TvBlog, non è da escludere a priori che Mediaset possa decidere di chiudere la trasmissione il prossimo maggio.

Il futuro a Mediaset di Barbara d'Urso è a rischio?

In queste ore, infatti, rispondendo alle domande dei fan social, il sito di televisione ha fatto sapere che l'appuntamento con Pomeriggio 5 potrebbe essere sospeso dal prossimo anno e quindi cancellato dalla programmazione di Canale 5.

"Pomeriggio 5 potrebbe essere chiuso a maggio, soprattutto se non rinnovano il contratto alla conduttrice, per giocarsi un nuovo format, che rompa con la continuità di questi anni", scrive sui social il sito di televisione, in merito a quello che potrebbe essere il futuro di Barbara d'Urso.