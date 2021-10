Nella tredicesima puntata del Grande fratello Vip 6 del 25 ottobre si è parlato tanto di amore. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha ribadito diverse volte che è innamorato della sua coinquilina, Miriana Trevisan, ma non ha ricevuto la stessa risposta da quest'ultima. Intanto, Mirigliani che è stata molto criticata ultimamente per un messaggio sui social é entrata di nuovo nella casa del GF Vip e ha spiegato a chi erano rivolte quelle parole. La patron di Miss Italia ha anche dato dei consigli a suo figlio, per non rimanere deluso.

Patrizia: 'N. F. P. I. G. era uno sfogo'

Pochi giorni fa la patron di Miss Italia aveva condiviso una foto di suo figlio al GF, su cui aveva scritto un acronimo: "N. F. P. I. G (non farti prenderti in giro)". Dopo questo post, il mondo del web si è scatenato contro la madre di Nicola, considerandola un ostacolo nel suo rapporto con l'ex moglie di Pago. Quando il conduttore Signorini nella puntata precedente ha informato Pisu del post di sua madre, il concorrente si è arrabbiato, ribadendo che non si sente preso in giro da nessuno. Mentre Mariana, che ha un rapporto speciale con il gieffino, ha detto che: "Con queste parole, Patrizia non si fida di suo figlio". Invece, nella puntata del 25 ottobre, Mirigliani è entrata nella casa di Cinecittà e ha chiarito una volta per tutte, che il acronimo non era rivolto a nessuno in particolare, ma a tutti quelli che potrebbero fare del male a suo figlio.

"Da madre ho dovuto fare uno sfogo - si è rivolta Patrizia a Nicola e poi ha proseguito - affinché non ci fosse nessuno che potesse approfittare dalla bontà d'animo che tu hai". Queste parole sono state uno sollievo sia per Nicola che per Miriana che stava ascoltando dal confessionale, per poi riunirsi insieme a loro in giardino.

'Le mamme non debbano essere messe da parte come se ci fossero uso e getta'

Nel corso dell'incontro, Mirigliani ha ricordato a suo figlio quanti momenti difficili hanno vissuti in questi 14 anni a causa della sua tossicodipendenza, ed è bastata solo una frase per respingere tutti i suoi sforzi.

"Quando ho visto le critiche, che era un gioco, rispetto a quella frase - ha detto Mirigliani - mi sono chiesta con quale facilità si pensi che le mamme che aiutano i propri figli poi debbano essere messe da parte, come se fossero uso e getta".

Patrizia ha chiesto a suo figlio che il suo ruolo di madre sia rispettato, così come va rispettato anche lui che ha dimostrato di essere una persona speciale. Quando a Pisu è stato dato il diritto di parlare, perché era "freezato", ha chiesto scusa a sua madre per qualche parola in più dopo aver saputo per il post via social.

Patrizia: 'Consiglierei a mio figlio di avere un rapporto d'amicizia con Miriana'

I due concorrenti del GFV 6, Nicola Pisu e Miriana Trevisan hanno un rapporto che va oltre l'amicizia, perché ci sono dati anche baci a stampo. Ma il loro rapporto ha molti alti e bassi, perché l'ex moglie di Pago ha dichiarato che prova solo attrazione verso il suo coinquilino, mentre lui si reputa innamorato di lei.

Per quanto riguarda questo argomento, il conduttore Alfonso Signorini ha notato che durante tutto il discorso, Patrizia non ha mai citato il nome di Trevisan, e ha chiesto il perché.

"Non ho nessun problema rispetto a Miriana - ha risposto la madre di Nicola - non la cito perché non so se devo dare il valore a questa storia, forse quando usciranno dal reality le cose potrebbero cambiare". E poi ha proseguito: "Non voglio inserirmi nella vita di Nicola, ma se lui avrà una storia con Miriana e sarà felice, anche io sarò felice per loro. Infine, Mirigliani, visto che l'ex moglie di Pago ha ribadito che non è innamorata di Nicola, ha consigliato a suo figlio di essere più razionale, di non correre troppo e di mantenere un rapporto d'amicizia con Trevisan.

"Visto quello che abbiamo passato, non voglio che Nicola abbia un'altra sofferenza, perché in questo momento non gli farebbe bene" - ha chiosato la patron di Miss Italia.