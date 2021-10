C'è davvero una crisi in corso tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? Secondo quello che sostengono alcuni esperti di Gossip, i genitori di Luna Marì sarebbero lontanissimi da almeno due settimane, ovvero da quando hanno smesso di scambiarsi attenzioni sui social network. Deianira Marzano, in particolare, ha raccontato che fonti a suo dire attendibili fanno sapere che la showgirl "non vorrebbe vedere il compagno neppure in cartolina", tant'è che ad aiutarla coi bambini sarebbe arrivata la nonna.

Nuove indiscrezioni sul privato di Belen

Sul web non si parla d'altro che della crisi che avrebbe colpito una delle coppie vip più amate: secondo l'indiscrezione che hanno lanciato Biagio D'Anelli e Alessandro Rosica, ci sarebbe "maretta" tra Belen e il compagno Antonino.

I fan della presentatrice Mediaset avevano già notato un'insolita freddezza social tra i due: dallo scambiarsi quasi quotidianamente dediche e parole d'amore, i neo genitori sono passati all'ignorarsi completamente.

Gli esperti di gossip, che per primi hanno riportato questo rumor, lo danno per certo, avendolo appreso da persone a loro parere affidabili.

Rodriguez, quindi, non starebbe attraversando un bel periodo sentimentalmente parlando, anzi Spinalbese sarebbe lontano come non è lo mai stato da quando si sono conosciuti circa un anno e mezzo fa.

Le voci su Belen fanno il giro della rete

Al gossip che hanno lanciato D'Anelli e Rosica si è aggiunta anche Deianira Marzano.

In una storia che ha pubblicato su Instagram il 22 ottobre ha raccontato: "Fonte certe dicono che Belen non vuole vedere Antonino nemmeno in cartolina.

Non ci sarebbero contatti da almeno tre settimane, tant'è che è subentrata la nonna come aiuto".

"I vicini raccontano di litigate da almeno due settimane", ha proseguito la donna prima di minimizzare una dedica che Rodriguez ha fatto qualche giorno fa al fidanzato sui social network.

Deianira si è detta certa del fatto che sarà la stessa Belen a chiarire la propria situazione sentimentale, esattamente come ha sempre fatto quando è circolato qualche gossip sui suoi amori.

Il silenzio di Belen fa 'rumore'

Da quando ha cominciato a circolare il rumor sulla presunta crisi in corso tra lei e Antonino, Belen non si è ancora esposta direttamente né per confermarlo, né per smentirlo.

L'unico post che l'argentina ha pubblicato su Instagram è quello con protagonista una frase in spagnolo che tradotta recita: "Usa l'amore come un ponte".

Nessuna spiegazione o chiarimento da parte della coppia sul gossip che li vorrebbe forse irrimediabilmente lontani, lo stesso che giustificherebbe il gelo che è calato tra i due sui social da qualche settimana a questa parte.

Alessandro Rosica e Biagio D'Anelli hanno alimentato la curiosità dei fan sostenendo di essere a conoscenza di "rivelazioni scottanti" che presto verranno fuori e che potrebbero spiegare i motivi di questo inaspettato distacco.

Spinalbese e Rodriguez stanno insieme da poco più di un anno e lo scorso luglio sono diventati genitori di Luna Marì. Da quando si sono conosciuti e innamorati sono sempre apparsi affiatati, questo almeno fino all'allontanamento del quale si sta discutendo ultimamente.