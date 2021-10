Milly Carlucci si prepara a riaccendere la posta di Ballando con le Stelle, il celebre show del sabato sera di Rai 1, confermato anche in questa nuova stagione autunnale 2021. La messa in onda della prima puntata è in programma sabato 16 ottobre in prime time, intanto però circolano già dei retroscena su quello che starebbe accadendo dietro le quinte dello show. Occhi puntati in primis su Morgan e Arisa, considerati i due "cavalli pazzi" di questa edizione.

Morgan avrebbe un contratto a tempo: retroscena Ballando con le stelle 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni sul cast di Ballando con le stelle 2021 rivelano che è confermata la presenza di Morgan.

Il cantautore che qualche anno fa aveva partecipato allo show come ballerino per una notte, questa volta si metterà in gioco come concorrente an tutti gli effetti.

Tuttavia, sul suo conto, circolano già dei retroscena che lo vorrebbero legato ad un contratto che prevedrebbe la sua presenza nello show di Milly Carlucci solo per poche puntate.

In particolar modo, sembrerebbe che Morgan abbia accettato di prendere parte al programma del sabato sera di Rai 1 ma solo per tre puntate. Sarà davvero così? Il cantante ha firmato un contratto a tempo oppure porterà avanti il suo percorso fino alla fine?

Arisa, tensioni dietro le quinte dello show di Milly Carlucci?

Occhi puntati anche su Arisa che, dopo aver lasciato la poltrona di prof nella scuola di Amici di Maria De Filippi, si metterà in gioco nello show di Milly Carlucci.

La cantante, però, pare che stia creando un po' di problemi nel dietro le quinte dello show. Stando al retroscena di "Oggi", Arisa avrebbe chiesto di spostare gli orari delle sue prove, così da evitare di doversi incontrare con Federico Fashion Style e Morgan.

Il motivo? Entrambi i due concorrenti sopracitati sono rappresentati dal manager Andrea Di Carlo, ex fidanzato di Arisa, che presenzierebbe alle prove dello show.

Per evitare di incontrarlo e vederlo, la cantante avrebbe chiesto di modificare gli orari.

Alessandra Mussolini new entry nel cast di Ballando 2021

Intanto, le ultime anticipazioni su Ballando con le stelle 2021 rivelano che nel cast artistico di questa nuova edizione ci sarà spazio anche per l'arrivo di Alessandra Mussolini.

L'ex protagonista della passata edizione, ha confermato a La Vita in diretta che sarà presente nello show del sabato sera di Rai 1, anche se non ha specificato (per il momento) quale sarà il suo ruolo.

Di sicuro, però, c'è da scommettere che la presenza di Alessandra Mussolini non passerà inosservata, complice anche il suo rapporto decisamente poco idilliaco con Selvaggia Lucarelli, confermata nella giuria dello show di Milly Carlucci.