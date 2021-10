Barbara D'Urso continua ad essere uno dei volti più popolari e amati della televisione italiana. In queste settimane è tornata al timone del suo Pomeriggio 5 ma, dopo le fatiche della diretta quotidiana, la conduttrice non perde occasione per divertirsi e trascorrere delle serate in armonia con i suoi amici. E, in queste ore, sui social stanno spopolando i filmati di Barbara d'Urso paparazzata in discoteca da un gruppo di fan mentre si scatena a ritmo di musica.

Serata scatenata per Barbara d'Urso: la conduttrice paparazzata in discoteca

Nel dettaglio, sui social sono apparsi diversi filmati che testimoniano la serata scatenata di Barbara d'Urso in discoteca, avvenuta qualche giorno fa.

La conduttrice è stata beccata mentre si scatenava, lasciandosi trasportare dal ritmo della musica, in compagnia dei suoi amici di vecchia data coi quali stava trascorrendo la serata.

Una serata decisamente "movimentata" per la padrona di casa di Pomeriggio 5 che è stata ripresa e immortalata dai tantissimi fan che in quel momento si trovavano nella stessa discoteca e non hanno perso occasione per "paparazzarla" e immortalare il suo momento di svago.

La vitalità della conduttrice super-scatenata in discoteca

Ancora una volta, quindi, dai filmati emerge chiaramente tutta l'energia e la vitalità di Barbara d'Urso che, anche dopo una giornata di lavoro, non perde occasione per trascorrere una serata in allegria e divertimento con i suoi amici.

Quest'anno, poi, sicuramente la presentatrice avrà modo di dedicarsi maggiormente alle uscite serali, dato che Mediaset ha scelto di ridurle la mole di lavoro.

L'unico programma che attualmente è nelle mani della conduttrice partenopea è Pomeriggio 5, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, seppur in versione ridotta rispetto al passato.

Per lasciare spazio alla versione extra-large del daytime di Amici di Maria De Filippi, si è scelto di accorciare la durata del talk show di Barbara d'Urso, il quale ha subito dei cambiamenti anche nei contenuti.

Per il momento, Barbara d'Urso fuori dalla prima serata di Canale 5

Quest'anno, infatti, Barbara ha dovuto rinunciare alla parte dedicata al gossip e allo spettacolo, per costruire un programma incentrato in primis su attualità e cronaca nera.

Rispetto alla passata stagione televisiva, Barbara d'Urso ha perso anche l'appuntamento in prima serata su Canale 5. I vertici del Biscione, infatti, hanno scelto di non riproporre la trasmissione Live - Non è la d'Urso in onda per diverse stagioni nel prime time domenicale.

Quest'anno, a prendere in mano le redini del dì di festa ci hanno pensato Enrico Papi e successivamente Michelle Hunziker.