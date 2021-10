Grandi colpi di scena accadranno nel corso delle prossime puntate di Beautiful trasmesse ad inizio ottobre negli Usa. Gli spoiler della soap opera raccontano che Eric Forrester capirà di non avere più un futuro con Quinn Fuller. Deacon Sharpe, invece, potrebbe tornare nella vita della figlia Hope Logan.

Beautiful: Hope e Logan potrebbero ritrovare Deacon Sharpe

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate trasmesse ad inizio ottobre in America rivelano che Liam organizzerà una serata romantica per sua moglie. L'uomo e Hope appariranno al settimo cielo all'idea di passare un po' di tempo insieme dopo il rilascio dalla prigione.

Ma ecco che l'appuntamento potrebbe essere interrotto da una visita inaspettata. I portali annunciano che Deacon Sharpe potrebbe far ritorno nella soap opera, destando lo sconcerto della coppia.

Inoltre, Paris e Zende si avvicineranno moltissimo grazie alla collaborazione ad alcuni modelli per la linea "Hope for the future". Più tardi, la sorella di Zoe sorprenderà il giovane stilista portandolo ad una partita di baseball dei Los Angeles Dodgers, dove inoltre intonerà l'inno nazionale, lasciandolo senza parole. Sarà in questa occasione che Forrester informerà Buckingham di volere stare insieme a lei. Una richiesta che siamo sicuri destabilizzerà la ragazza, dato che fino a poco tempo fa aveva una cotta per Finn.

Eric inizia ad avere dei dubbi sul matrimonio con Quinn

Nelle puntate americane di Beautiful, Eric inizierà ad avere dei dubbi sul matrimonio aperto dopo che si ritroverà da solo a sorseggiare un cocktail invece di stare con Quinn. Il capostipite della famiglia Forrester, infatti, capirà che forse è giusto che sua moglie si rifaccia una vita insieme a Carter, visto che lui non può più soddisfarla a causa della sua impotenza.

Steffy, invece, domanderà a suo fratello se è ancora innamorato di Hope. Thomas, a questo punto, informerà la sorella di provare solo affetto per Logan dopo l'intervento chirurgico al cervello che gli ha ridato la vita.

Sheila vuole separare Finn e Steffy

Hope sosterrà Finn quando le confiderà di avere alcuni problemi con Sheila e Steffy.

Il dottore, infatti, informerà Logan di essere dalla parte della moglie, tanto da aver bandito Carter della sua vita. Tuttavia, l'uomo non potrà fare a meno di domandarsi come sarebbe conoscere sua madre naturale.

Sheila, invece, organizzerà un piano per visitare suo figlio e suo nipote dopo essere stata cacciata dalla casa sulla scogliera in diverse occasioni. Per fare ciò, l'anziana deciderà di separare una volta per tutte Steffy e Finn.

Proprio quest'ultimo accuserà dei forti sensi di colpa quando nasconderà a sua moglie di voler conoscere sua madre biologica. Il dottore sarà sicuro che Sheila sia cambiata dopo aver visto la sua condotta esemplare.