Tante le novità su Steffy e Finn nelle puntate americane di Beautiful. Le anticipazioni raccontano che il loro matrimonio comincerà a essere in bilico dopo l'arrivo improvviso di Sheila Carter, tornata a Los Angeles per rivelare un segreto rimasto nascosto per tanti anni. Finnegan si troverà in una posizione decisamente delicata: da una parte avrà il desiderio di andare a fondo nelle proprie dinamiche famigliari mentre dall'altra dovrà salvaguardare il rapporto con Steffy. La giovane Forrester, dopo aver messo il marito a un bivio, lascerà la città con Hope.

Il suo ritorno sarà alquanto drammatico.

Beautiful, Steffy mette alle strette Finn

Nelle nuove puntate americane della soap, Sheila confesserà a Finnegan - proprio nel giorno del suo matrimonio - di essere la sua vera madre.

Tutti gli invitati resteranno senza parole, e in primis Steffy. Finn è all'oscuro di tutto ciò che è stata capace di combinare Sheila nel corso degli anni, tanto da finire dietro le sbarre.

Tuttavia, la curiosità di conoscere sua madre biologica e le motivazioni che l'hanno portata al silenzio, sarà molto forte per il medico.

Steffy avrà il sentore che Sheila voglia intromettersi nelle loro vite e avere anche un ruolo importante nella crescita del piccolo Hayes. Spaventata, intimerà al novello marito di non incontrare Sheila e, soprattutto, di non farle vedere il nipotino.

Hope e Steffy lasciano Los Angeles

Convinta e rassicurata dalle promesse di Finn, la giovane Forrester si appresterà a lasciare la città con Hope per un breve viaggio di lavoro.

Finn, approfittando della sua assenza, incontrerà Sheila, alla quale farà vedere anche il dolce Hayes.

Peccato che Steffy torni prima del previsto a casa e che, aprendo la porta, si trovi davanti l'odiata Carter con in braccio il piccolino.

Inutile dire che andrà su tutte le furie.

Sheila ha un malore, spoiler nuovi episodi Beautiful

Temendo di perdere Steffy, Finn sarà costretto a dire a Sheila di sparire dalle loro vite. La reazione della furba Carter sarà inaspettata.

Come rendono noto le nuove anticipazioni di Beautiful, Sheila accuserà un malore e verrà ricoverata d'urgenza in ospedale.

Guarda caso, finirà proprio nel reparto in cui lavora Finnegan.

Steffy capirà che Sheila sta mentendo e che sta usando la sua malattia - sempre che esista - per ricattare emotivamente Finn.

Dalla sua stanza d'ospedale, Sheila non smetterà di tramare contro l'odiata Steffy, unico ostacolo per la sua riconciliazione con Finn. Il matrimonio della giovane Forrester sarà messo in serio pericolo e si sa che quando di mezzo c'è la temeraria Carter, c'è da aspettarsi di tutto.