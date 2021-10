Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima da lunedì 18 a sabato 23 ottobre su Canale 5, ci saranno tantissime novità interessanti e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Liam ed Hope andranno a parlare con Finnegan dei problemi di Steffy. Il dottore dirà di non essersi accorto di nulla, ma deciderà di andare insieme ai due a casa della Forrester. Quest'ultima sarà completamente fuori controllo e minaccerà i presenti con un coltello perché vorrà riavere sua figlia.

Intanto, Quinn metterà pressioni a Shauna affinché convoli a nozze con Ridge al più presto.

Steffy minaccerà i suoi parenti con un coltello

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Steffy Forrester griderà con dolore a tutti di non essere una drogata. Intanto, il fratello e il padre di quest'ultima, Thomas e Ridge Forrester, cercheranno di capire cosa sia successo.

Nel frattempo, Liam e Hope inviteranno il dottor Finnegan a casa loro per poter parlare dei problemi di Steffy. Finn dirà ai due di non essersi accorto di nulla però deciderà di andare con lo Spencer a parlare con Steffy.

Ridge vorrà aiutare sua figlia Steffy a disintossicarsi

Poco dopo, la sorella di Thomas sarà disperata e benché abbia un serio problema di dipendenza ai farmaci, vorrà che sua figlia ritorni a casa con lei.

La donna proprio per questo motivo minaccerà Hope, Liam e Brooke con un coltello, visto che i tre si opporranno all'intenzione di Steffy di riportare con sé sua figlia.

Poi ad un certo punto arriverà Ridge che vedrà sua figlia completamente fuori controllo. Lo stilista non lascerà da sola la donna e vorrà aiutarla a disintossicarsi.

Dunque, a casa di Steffy ci saranno oltre a suo padre, anche Liam e Finn che proveranno a convincere la donna a curarsi. Anche suo fratello Thomas vorrà raggiungere la casa della donna, ma Hope convincere lo stilista a non andare, anche se si accorgerà anche lei che la sua sorellastra ha affettivamente bisogno d'aiuto.

Quinn vorrà che Ridge e Shauna si sposino al più presto

Successivamente, Thomas si riavvicinerà nuovamente a Zoe e le racconterà che è molto preoccupato per gli ultimi avvenimenti che vedono sua sorella Steffy protagonista.

Intanto, Quinn vorrà che Ridge e Shauna si sposino al più presto. Proprio per questo motivo, la donna farà tante pressioni alla Fulton, affinché organizzi la cerimonia al più presto. Nel mentre, Liam ed Hope, così come Finn e Ridge proveranno a convincere in tutti i modi Steffy a capire che ha dei problemi e deve curarsi al più presto, altrimenti non sarà in grado di occuparsi di sua figlia.