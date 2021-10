Novità in arrivo nella programmazione Mediaset del mese di novembre, dove ci saranno delle modifiche legate alle serate del mercoledì e della domenica. Dopo sei settimane di successo, chiuderà la prima stagione della fiction Luce dei tuoi occhi con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno, la quale lascerà spazio ad una nuova serie in prima visione assoluta. Di domenica sera, invece, ci sarà il ritorno di Michelle Hunziker su Canale 5.

Mediaset, cambio programmazione novembre 2021: chiude Luce dei tuoi occhi

Il cambio della programmazione Mediaset di questo autunno riguarderà in primis la serata del mercoledì.

La fiction Luce dei tuoi occhi chiuderà definitivamente i battenti dopo sei settimane di successo che hanno permesso alla rete ammiraglia Mediaset di conquistare la leadership del prime time. Anna Valle uscirà di scena dopo aver appassionato gli spettatori nei panni di Emma, mamma coraggio alla ricerca di sua figlia mentre Giuseppe Zeno continuerà a essere protagonista del prime time Mediaset anche dopo la fine di Luce dei tuoi occhi. L'attore, infatti, sarà il nuovo protagonista di Storia di una famiglia perbene, una fiction in 4 puntate che debutterà il prossimo mercoledì 3 novembre in prime time su Canale 5.

Giuseppe Zeno protagonista di una nuova fiction a novembre, torna Michelle Hunziker

Una nuova avvincente storia che parla di un amore impossibile, quello tra Maria e Michele, che saranno in tutti i modi ostacolati dalle loro famiglie, contrarie a questo rapporto sentimentale che sta nascendo e che potrebbe causare loro dei problemi.

Una fiction che ha tutte le carte in tavola per bissare il successo di quella che vedeva protagonisti Zeno e Anna Valle.

Cambiamenti in arrivo anche per quanto riguarda la domenica sera di Canale 5, dove a partire dal 31 ottobre debutterà la nuova stagione di All Together Now, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker che prenderà il posto di Enrico Papi.

Il programma di Michelle Hunziker accenderà così la domenica sera autunnale di Canale 5 fino al prossimo dicembre: la sera di Natale è prevista l'ultima puntata che prevede una gara tra bambini.

GF Vip e Le Iene confermato il raddoppio a novembre

Tra gli appuntamenti che restano confermati per il mese di novembre, quello con la doppia puntata serale del Grande Fratello Vip 6. Il reality show condotto da Alfonso Signorini continuerà ad andare in onda per due volte alla settimana, di lunedì sera e poi di venerdì.

Su Italia 1, invece, raddoppierà l'appuntamento con la trasmissione Le Iene Show condotta da Nicola Savino con una partner femminile a rotazione. Il programma andrà in onda con doppia puntata settimanale e, oltre a quella del martedì, si aggiungerà la puntata del venerdì sera in programma sempre dalle 21:20 all'1:15 circa.