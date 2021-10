Prosegue l'appuntamento in prima visione con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda nel corso della stagione tv 2021/2022 rivelano che ci sarà grande spazio per le vicende della coppia composta da Adelaide e Umberto, i quali saranno chiamati a far luce sul caso della morte di Achille. Spazio anche alle vicende di Agnese e Giuseppe, che si ritroveranno ai ferri corti per le bugie dell'uomo.

Si cerca la verità sul caso Achille Ravasi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che nel corso delle prossime puntate di questa fortunatissima stagione, Adelaide e Umberto finiranno nel mirino della giovane Flora Ravasi.

La giovane ragazza scelta da Vittorio Conti come nuova stilista del grande magazzino, comincerà ad indagare sul conto del padre Achille e porterà alla luce delle verità clamorose.

Stando a quanto apprende Blasting News, nel corso delle nuove puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, previste per l'annata 2021/2022 ci saranno diverse verità che verranno alla luce legate alla morte di Achille.

In particolar modo Adelaide e Umberto non hanno ancora svelato tutta la verità in merito a questo giallo che ha tenuto tutti col fiato sospeso.

Adelaide e Umberto nascondono un segreto su Achille

Di Achille Ravasi si sa che è morto ma non si conoscono ulteriori dettagli sul suo decesso. Come è morto il commendatore, ormai ex marito della contessa?

Durante le nuove puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, si scoprirà che Adelaide e Umberto non sono stati limpidi al 100% dato che i due custodiranno ancora un segreto su questo intricato caso, che spingerà la giovane Flora a fare chiarezza.

Quale sarà la verità che verrà fuori dalle indagini della giovane Ravasi?

Possibile che Adelaide e il tenebroso Guarnieri siano in qualche modo i veri responsabili della morte di Achille? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di questa stagione 2021/2022 in onda con successo su Rai 1.

Agnese smaschera le bugie del marito: anticipazioni Il Paradiso 6

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Agnese e Giuseppe.

La donna, infatti, ben presto verrà a conoscenza dei segreti di suo marito e del tradimento perpetrato alle sue spalle, quando l'uomo si trovava in Germania.

Per Agnese sarà un durissimo colpo da digerire, dato che Giuseppe ha messo al mondo anche una figlia con la sua amante tedesca e, come se non bastasse, per mantenere la sua seconda famiglia ha dilapidato gran parte del soldi presenti sul libretto di casa Amato.