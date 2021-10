Un posto al sole ha tagliato il traguardo dei 25 anni di messa in onda e per l'occasione alcuni attori sono stati ospiti in collegamento da Alberto Matano alla trasmissione di Rai 1 "La vita in diretta", tra questi anche Michelangelo Tommaso, che nella soap interpreta Filippo Sartori. L'attore ha fatto una rivelazione sulla sua vita privata che ha spiazzato tutti, conduttore compreso.

Michelangelo Tommaso di Un Posto al sole spiazza con una frase sulla sua vita privata

Un Posto al sole si conferma come la soap italiana più longeva. In onda su Rai 3 da 25 anni, ha visto alternarsi tantissimi protagonisti, alcuni dei quali sono presenti ancora oggi.

Un altro fatto unico nel panorama delle soap, è che alcuni attori sono cresciuti insieme ai propri personaggi: è il caso di Niko, ora giovane adulto, che è comparso per la prima volta in Upas quando era molto piccolo, adottato da Giulia e Renato.

Questa soap piace ai telespettatori perché è come una famiglia in cui si passa da temi leggeri ad altri più seri, con lo scopo di sensibilizzare il pubblico: dalla violenza sulle donne, alla criminalità, fino ai problemi alimentari e di dipendenza. Insomma, una formula unica che convince il pubblico da 25 anni e che non perde mai di interesse. Tra gli ospiti di Alberto Matano a La vita in diretta, vi è stato uno dei volti più amati di Un Posto al sole, Michelangelo Tommaso.

L'attore che interpreta il personaggio di Filippo Sartori ha fatto una rivelazione che ha spiazzato tutti: “A me è successo che molti avvenimenti nella mia vita privata sono avvenuti anche sul set, c’è stato uno sdoppiamento”. Frase piuttosto sibillina, che ha suscitato la curiosità dei telespettatori, con tantissimi commenti sui social riguardo a quali 'fatti' si potesse riferire Tommaso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anticipazioni Un Posto al sole: Filippo recupera la memoria

A proposito di Filippo, le anticipazioni di Un Posto al sole delle prossime puntate danno buone notizie. In seguito al lieto evento di Serena, che darà alla luce la loro secondogenita, Sartori ricorderà un evento importante della sua vita passata, iniziando a recuperare pian piano i ricordi degli ultimi anni.

Ma non solo: Filippo capirà che il suo posto è accanto a Serena e alla sua famiglia. Insomma, sembra che il terribile periodo che ha visto allontanarsi Serena e Filippo stia per terminare.

Attenzione invece a Silvia che, messa alle strette da Rossella, dovrà affrontare la sua infedeltà. Per lei arriverà l'inesorabile ma necessario momento di decidere se stare con Giancarlo oppure concedere una seconda possibilità al suo matrimonio con Michele che, nonostante tutto, è disposto a perdonarla pur senza sapere che in sua assenza l'ha tradito nuovamente.