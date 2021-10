Aria di intesa tra Can Yaman e Francesca Chillemi: i due attori sono sbarcati a Palermo per le riprese di Viola come il mare, la nuova fiction di Vide Lux che li vedrà co-protagonisti, e si sono concessi una cena immortalata dall'affascinante turco. Infatti la foto postata sul profilo Instagram di Can non ha lasciato indifferenti le fan che hanno notato come la coppia appaia molto complice. Ma se qualcuno ha potuto pensare che ci sia più di un rapporto tra colleghi, a smentire tale voce di Gossip ci ha pensato il giornalista Alessandro Rosica, il quale ha affermato che si tratta solo di affinità legate all'ambito lavorativo.

Can e Francesca: intesa lavorativa

L'arrivo di Can a Palermo è stato molto gradito dalle fan dell'attore: accolto come una vera star, il turco si trova nel capoluogo siciliano per le riprese della nuova serie tv che lo vedrà protagonista con la bellissima ex Miss Italia Francesca Chillemi. I due si erano già incontrati sul set di Che Dio ci aiuti 6, ma solo per qualche breve scena, adesso invece dovranno recitare fianco a fianco per lungo tempo. Francesca e Can sembrano aver già trovato un'ottima intesa, almeno questo è ciò che traspare dallo scatto Ig postato da Yaman che si ritrae a cena con Chillemi. I due si sono concessi una serata rilassante e dagli sguardi dei due si può aggiungere anche piacevole.

Immediatamente il gossip si è scatenato: Can è ufficialmente tornato single, come dichiarato anche dalla ex fidanzata Diletta Leotta a Verissimo per cui in molti hanno pensato che potesse nascere del tenero con Francesca. In realtà quest'ultima risulta legata dal 2016 all'imprenditore Stefano Rosso, con il quale ha anche avuto una figlia.

In ogni caso, a zittire ogni possibile pettegolezzo, almeno per il momento, è intervenuto il giornalista di gossip Alessandro Rosica, che per primo aveva annunciato la rottura con il volto di Dazn.

Can avrebbe già una nuova fiamma

"Persone vicinissime a lui mi giurano sia solo lavoro, per ora, anche perché lei dovrebbe essere sposata, ma questo non conta molto, conta che a casa di Can non ha mai dormito" ha affermato Rosica parlando di Can, aggiungendo poi un altro particolare.

A quanto pare dopo la fine della relazione con Diletta, con la quale sarebbe dovuto convolare a nozze, ci sarebbe già un'altra donna al fianco dell'attore nato a Istanbul. Non ci sarebbe qualcosa di serio in ballo, tuttavia Yaman frequenterebbe una ragazza, anche se nulla si sa dell'identità di quest'ultima.

Insomma Can non avrebbe perso tempo e avrebbe già "sostituito" la giornalista sportiva. L'identità della nuova fiamma verrà presto fuori? Ancora presto per dirlo ma nel frattempo Yaman non ha perso tempo a mostrarsi sereno almeno per ciò che riguarda il versante lavorativo.