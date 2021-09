Nuovo bagno di folla per Can Yaman: dopo aver presenziato al 78° Festival del cinema di Venezia, l'attore turco ha fatto ritorno a Roma per girare uno spot. La pubblicità è relativa a un marchio di camicie di lusso di cui il divo è testimonial da tempo ma che sta aprendo un nuovo punto vendita proprio nella capitale. La presenza di Can non è passata inosservata alle fan che si sono radunate per vedere il loro idolo e richiedere selfie e autografi. Il numero di sostenitrici si è fatto così cospicuo che ben presto la polizia è stata costretta a intervenire per disperdere la folla ed evitare assembramenti.

Delirio di fan per il divo turco

Can Yaman continua a mandare in delirio le sue fan: non appena si diffonde la voce della sua presenza in un qualunque luogo, ecco che le sostenitrici dell'attore si palesano. Se poi la location di riferimento è Piazza del Popolo a Roma, diventa ancora più difficile per Yaman sottrarsi all'attenzione delle follower. E infatti, in occasione di un nuovo spot di cui Can è protagonista con una collega turca, non sono mancate le fan pronte a seguirlo.

Come mostrato dall'attore stesso, che ha postato un video sul suo profilo social, fuori da un noto negozio si è radunata una folla di sostenitrici, tuttavia il numero delle ammiratrici è cresciuto così velocemente che Can si è dovuto nascondere all'interno dello shop.

E tanto non è stato sufficiente visto che ben presto la polizia è dovuta intervenire per disperdere la folla. Il delirio che si era creato per ammirare Yaman, il quale per l'occasione ha sfoggiato tutto il suo fascino, è stato così placato non senza qualche sforzo da parte delle Forze dell'Ordine.

Can e Diletta irrimediabilmente lontani

Intanto continua a crescere la curiosità per ciò che riguarda la vita sentimentale di Can. Infatti, se sono ben noti i prossimi impegni lavorativi dell'attore, che lo vedranno impegnato prima sul set di "Viola come il mare" con Francesca Chillemi e poi sul set di "Sandokan" non è più chiara la sua situazione sentimentale.

La distanza con Diletta Leotta, la giornalista volto di Dazn con la quale sembrava dovesse convolare a nozze nel giro di poco, è sempre più evidente e incolmabile.

I due non si fanno vedere insieme dalla vacanza in Turchia che risale ormai a quasi due mesi fa. È rottura definitiva? Secondo Rosica non vi sono dubbi sul fatto che la strada dei due si sia irrimediabilmente divisa, ma da parte di entrambi non è giunta alcuna dichiarazione ufficiale in merito. È anche vero, però, che né Can né Diletta si sono affrettati a dire che tra di loro procede tutto per il meglio, tanto che alcuni sguardi dell'attore per una collega israeliana durante il red carpet a Venezia non sono passati inosservati.