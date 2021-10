Sempre più amato e seguito, Can Yaman è felice di trovarsi a Palermo per le riprese di Viola come il mare, la nuova fiction di Lux Vide che lo vede recitare al fianco di Francesca Chillemi. Se tra i due attori pare essere scoccata un'ottima intesa a livello lavorativo, Can non può certo lamentarsi dell'accoglienza che le sue fan gli hanno riservato nel capoluogo siciliano. Già all'aeroporto è stato assediato dalle sue sostenitrici e non solo, ogni sera al ritorno in hotel dopo le riprese trova sempre le sue fan ad aspettarlo.

Can Yaman e l'affetto delle fan: ore di attesa per attenderlo in hotel dopo la fine delle riprese

Che dovesse giungere a Palermo per le riprese della sua nuova fiction era cosa ben nota alle fan di Can, ma ad annunciare il suo arrivo in Sicilia ci ha pensato proprio l'attore. Infatti ha voluto mostrare la localizzazione sul suo hotel su Instagram e le sue fan non hanno perso tempo a raggiungerlo. Dopo averlo atteso per ore pur di vederlo a Mondello, località balneare di Palermo dove hanno avuto luogo alcuni ciak di Viola come il mare, le sostenitrici dell'attore si sono radunate sotto l'albergo che lo ospita.

La situazione è stata mostrata da Can sul suo profilo Instagram, che non è apparso per nulla infastidito dalla presenza delle sue fan che hanno reso difficile non solo la sua uscita dall'albergo, ma anche il passaggio con la sua auto.

Tant'è che ha voluto ironizzare sul fatto che per Francesca Chillemi gestire la situazione non è stato semplice. In ogni caso, Can Yaman non ha mai perso il sorriso, anzi ha precisato che la sua permanenza a Palermo di certo sarà piacevole.

La vita sentimentale di Can Yaman dopo l'addio a Diletta Leotta

Can conosceva già la Sicilia: era stato a Catania qualche tempo fa in compagnia della sua ormai ex fidanzata Diletta Leotta.

Dopo le voci di un matrimonio imminente, la strada dell'attore e della giornalista Dazn si sono separate in maniera repentina. A oggi Yaman è single, ma l'esperto di Gossip Alessandro Rosica ha affermato di recente che l'attore si vedrebbe già con un'altra persona, anche se nulla di serio bollirebbe in pentola.

Can si consola, dopo la rottura con la bellissima Diletta, con l'affetto incondizionato delle sulle fan. Amato e apprezzato per le sue qualità artistiche, la bellezza di Can non passa inosservata e le sue fan sembrano davvero disposte a tutto pur di un attimo o di un selfie in sua compagnia.