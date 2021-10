Molte novità terranno alta l'attenzione dei telespettatori di Love is in the air durante le prossime puntate trasmesse prossimamente su Canale 5. Le trame turche della Serie TV rivelano che Selin Atakan organizzerà un piano per vendicarsi di Serkan Bolat. In particolare, la donna convincerà Deniz Sarachan a non concedere l'annullamento delle nozze a Eda Yildiz.

Anticipazioni Love is in the air: Eda chiede a Deniz di organizzare un finto matrimonio

Le anticipazioni di Love is in the air sulle puntate trasmesse nelle prossime settimane in Italia annunciano che Selin continuerà a ostacolare la felicità di Eda e Serkan.

Tutto avverrà con esattezza quando Deniz aiuterà Eda a mettere in scena un finto fidanzamento dopo la proposta di nozze di Serkan a Selin. Purtroppo la fioraia non sarà a conoscenza che il barista nutre dei sinceri sentimenti per lei, tanto da essere arrivato a siglare un'alleanza con la Pr per allontanarla dall'architetto. Tuttavia, Yildiz continuerà ad andare avanti nel suo piano mentre Atakan si avvicinerà sempre di più a Sarachan, arrivando a scambiarcisi un bacio appassionato.

Successivamente, Eda tenterà un'ultima mossa per risvegliare la memoria di Serkan e per questo chiederà a Deniz di organizzare un finto matrimonio. Un modo per spingere Bolat a perdere la testa per gelosia dopo averla vista sposare un altro uomo; la giovane ignorerà che Selin ha aiutato il barista a redigere dei veri documenti per celebrare in comune le nozze, in totale legalità.

Yildiz scopre di essere legalmente sposata con Sarachan

Nelle prossime puntate di Love is in the air, Serkan ed Engin verranno coinvolti in una rissa all'interno di un bar. Qui, il figlio di Aydan riceverà un pugno in faccia, tanto da recuperare miracolosamente i ricordi. Di conseguenza, l'uomo cercherà d'interrompere il matrimonio di Eda e Deniz prima che sia troppo tardi.

Purtroppo Bolat giungerà dopo lo scambio dei voti.

Nonostante questo, la fioraia si dimostrerà felice della guarigione dell'architetto. In questo frangente, Yildiz scoprirà di essere legalmente sposata con Sarachan. Proprio quest'ultimo ammetterà di averla ingannata perché realmente innamorata di lei. Inoltre, il barista apparirà disposto a concederle l'annullamento delle nozze dopo l'intervento dei legali di Aydan.

Selin chiede a Deniz di non concedere l'annullamento delle nozze

Ma ecco che la story-line si complicherà a dismisura a causa di Selin. La Pr, infatti convincerà Deniz a non concedere l'annullamento delle nozze ad Eda. Un piano ben studiato visto che in Turchia la richiesta dello scioglimento del vincolo nuziale deve avvenire entro otto ore. Per tale ragione, inizierà una corsa contro il tempo per Eda e Serkan quando scopriranno che Deniz non ha intenzione di arrivare in tempo in municipio come promesso ad Aydan. Un'impresa che si rivelerà più difficile del previsto in quanto il barista farà perdere le proprie tracce.