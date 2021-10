Molti colpi di scena saranno al centro delle prossime puntate di Beautiful in programma dal 4 al 9 ottobre su Canale 5. Le trame della soap opera svelano che Liam Spencer salverà la vita di Steffy Forrester da una pericolosa overdose e dimostrerà di nutrire dei dubbi sulla sua nuova relazione con il dottor Finn.

Beautiful, puntate 4-9 ottobre: bacio appassionato tra Finn e Steffy

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate in onda da lunedì 4 a sabato 9 ottobre in televisione narrano che Carter e Zoe trascorreranno sempre più tempo insieme. L'affinità tra l'avvocato e la modella sarà sempre più evidente come il desiderio di stare insieme.

Intanto, Finn deciderà di dichiarare tutto il suo amore a Steffy, sicuro di essere contraccambiato. La Forrester avrà una reazione del tutto inaspettata, tanto da ricambiare il suo interesse. Alla fine, i due giovani si lasceranno andare ad un bacio appassionato.

Liam, intanto, si precipiterà da Ridge, dove lo informerà che Finn nutre dei sentimenti d'amore nei confronti di Steffy. Una conversazione che sarà spiata da Thomas, che arriverà ad aggredire lo Spencer, accusandolo di non permettere alla sorella di rifarsi una vita.

Wyatt accusa Liam di essere geloso dell'ex moglie

Nelle puntate 4-9 ottobre di Beautiful, Ridge assisterà alla lite tra suo figlio e Liam, dove deciderà di non schierarsi.

Intanto, lo Spencer apparirà sinceramente preoccupato per Steffy. L'uomo, infatti, crederà che Finn possa ritardare il processo di guarigione della sua ex moglie e per questo confiderà le sue paure a Ridge e Wyatt, che lo accuserà di essere diventato geloso.

Hope, invece, deciderà di riaccompagnare a casa la piccola Kelly, dove sorprenderà Steffy in atteggiamenti compromettenti con Finn.

La Logan apparirà molto felice, tanto da correre ad informare Liam in quanto crede che la sorellastra abbia trovato l'uomo della sua vita. Dall'altro canto, lo Spencer non apparirà per niente contento all'opposto di sua moglie, che crederà che sia un'ottima opportunità.

La Forrester rischia la vita, lo Spencer la salva

Più tardi, Liam deciderà di recarsi da Steffy per avere la conferma di quello appena saputo dalla moglie in quanto vuole farla desistere dalle sue intenzioni, se non accadesse il colpo di scena.

L'uomo, infatti, troverà l'ex moglie profondamente addormentata per colpa di alcuni farmaci antidolorifici assunti.

Lo Spencer si dimostrerà molto ansioso, tanto da cercare di risvegliare la Forrester dal torpore in cui è caduta. Ed ecco che la donna riuscirà a riaprire gli occhi, dimostrando di essere in grave prostrazione. Infatti, non riuscirà neanche a muovere un passo mentre Liam la tempesterà di domande per capire i motivi che l'hanno spinta a rischiare la vita. Alla fine, l'uomo troverà una bottiglietta di pillole, quasi vuota, tra i cuscini del divano mentre l'ex moglie lo intimidirà di lasciare l'abitazione.