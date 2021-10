Al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 6 continua ad esserci Tina Amato. La new entry di questa sesta stagione tiene banco per il mistero legato alla sua improvvisa e imminente partenza. La donna ha annunciato di doversi assentare da Milano ed ha finto di dover prendere parte ad un importante Festival. Questa, però, non è la verità, dato che Tina ha ricevuto una convocazione in un centro medico che si trova a Zurigo.

Il Paradiso delle signore 6: per i fan Tina nasconde un segreto

La donna, dal momento in cui ha rimesso piede a Milano, sembra nascondere un segreto che non ha ancora svelato a nessuno e che riguarderebbe il suo stato di salute.

Tina, infatti, ha dovuto lasciare tutto per andare in fretta e furia a Zurigo, dopo essere stata convocata in un centro medico.

Da qui i sospetti: non si esclude che la giovane Amato possa essere in dolce attesa e possa aver scelto di recarsi in questa clinica in Svizzera per abortire, dato che la sua storia d'amore con Sandro è definitivamente naufragata.

Il giallo su Tina Amato: è incinta oppure ha una malattia segreta?

Un'altra ipotesi riguarda il fatto che Tina potrebbe aver nascosto a tutti di avere una malattia, motivo per il quale avrebbe interrotto anche la sua carriera da cantante in giro per il mondo.

Sta di fatto che nel momento in cui ritornerà in città, la donna non proferirà parola su quanto sta accadendo ma col passare dei giorni, sentirà la necessità di sfogarsi con suo fratello Salvatore.

In attesa di scoprire qual è la verità che ruota intorno alla giovane Amato e se troverà il coraggio di confessare il motivo che la turba: Tina potrebbe essere anche al centro di una nuova love story.

Tra Tina e Vittorio nascerà l'amore? Le ipotesi dei fan de Il Paradiso delle signore 6

Vittorio Conti, nel corso di questa sesta stagione della soap opera, riuscirà nuovamente a trovare l'amore e quindi a mettere una pietra sopra al suo matrimonio ormai naufragato con Marta.

Non si esclude che, la persona che possa conquistare il suo cuore, sia proprio la bella Tina Amato. Tra i due, infatti, fin dal primo momento è apparso un feeling speciale e Vittorio la cercherà anche per potersi sfogare, sentendosi in parte oppresso dalla situazione che sta vivendo dopo l'addio di sua moglie.

Tuttavia, la notizia legata ad una possibile relazione sentimentale tra Vittorio e Tina non ha entusiasmato tantissimo i fan de Il Paradiso delle signore. In tanti si sono lamentati e non hanno gradito quello che potrebbe diventare realtà nel corso delle prossime settimane di programmazione della soap Rai.