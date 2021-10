Arrivano le nuove anticipazioni americane della soap opera 'Beautiful', che narra le rivalità in amore e professionali di due famiglie facoltose dell'alta moda californiana. Le nuove trame si riferiscono alle puntate trasmesse negli Stati Uniti, dal lunedì al venerdì sull'emittente CBS. Le trame americane saranno trasmesse in Italia a partire dal 2022.

Le vicende dei prossimi episodi americani di 'Beautiful' gireranno tutte intorno alle tensioni create da Sheila Carter nella vita matrimoniale di Steffy e Finn e all'arrivo di una nuova rivale in amore per la Forrester, Paris.

Sheila si scontra con Steffy

Le anticipazioni di 'Beautiful' ci segnalano che Steffy supererà la sua dipendenza dagli antidolorifici grazie all'aiuto del dottor Finnegan, con cui inizierà una relazione amorosa che la porterà a diventare madre per la seconda volta. Risolti i dubbi legati alla paternità del piccolo, Steffy e Finn decideranno di sposarsi a villa Forrester come coronamento del loro sogno d'amore. La coppia non riuscirà, però, ad avere il tanto sospirato lieto fine a causa dell'arrivo inatteso della madre biologica di Finn, Sheila Carter. La grande nemica dei Forrester, infatti, si presenterà al banchetto nuziale per far valere i suoi diritti di madre e nonna del piccolo Hayes, facendo andare su tutte le furie Steffy che la schiaffeggerà.

Da qui in poi inizierà una vera e propria guerra fra la Forrester e Sheila che porterà tensione all'interno della coppia.

Paris va a vivere con i Forrester

Non sarà soltanto la Carter a mettere a rischio il matrimonio fra Steffy e Finn ma anche l'arrivo a Los Angeles della sorella di Zoe, Paris, che molto presto manifesterà un forte interesse nei confronti del medico.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il tutto inizierà quando Steffy inviterà la giovane a trasferirsi a casa sua dopo aver saputo dei suoi problemi economici. La Buckingam accetterà con entusiasmo suscitando il disappunto del fidanzato Zende Dominguez, che invece avrebbe voluto andare a vivere con lei.

Nel corso della sua convivenza con la coppia, Paris assisterà a molte delle loro discussioni, finendo per sviluppare una forte simpatia nei confronti di Finn.

Lei inizierà a pensare che Steffy sia poco indulgente nei confronti del marito che invece sta attraversando un momento molto difficile, trovandosi fra due fuochi. Zende si renderà conto dell'infatuazione della sua fidanzata per Finn e le chiederà spiegazioni in merito. Nel frattempo, Steffy e il marito si riappacificheranno per poi lasciarsi andare alla passione fino a quando Paris non li interromperà tempestivamente. Dopo aver visto Steffy e il dottore molto vicini, la giovane inizierà a fantasticare su Finn.