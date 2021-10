Si complica il rientro della principessa Charlene Wittstock al principato di Monaco. È quello che trapela dalle ultime dichiarazioni del marito, il principe Alberto di Monaco che ha parlato di un rientro "complicato" per la bella moglie Charlene, attualmente ancora in Africa da circa 7 mesi.

È di appena qualche giorno fa il messaggio rassicurante del principe Alberto di Monaco sulla salute della principessa Charlene. Parole incoraggianti e l'ipotesi di un rientro in Francia già in autunno avevano fatto ben sperare i sudditi monegaschi. "Charlene sta molto meglio" aveva dichiarato il principe, impegnato al momento negli affari istituzionali di corte e nell'accudimento dei due gemellini della coppia reale, Gabriella e Jacques.

Mentre lei, da un luogo imprecisato del Sudafrica, condivideva una sua foto con un nuovo colore di capelli e un messaggio di pace: "Dio vi benedica".

Dubbi e misteri sulla salute di Charlene Wittstock

La difficile situazione di Charlene di Monaco, lontana dalla famiglia da 7 mesi, ha sollevato dubbi e apprensione nei sudditi monegaschi che temono per la salute della principessa. Il lungo periodo di silenzio della casa reale monegasca sul mancato rientro in famiglia di Charlene di Monaco ha fatto nascere le ipotesi più disparate sulle motivazioni e le cause del non-ritorno della principessa. Dopo titoli giornalistici altisonanti su presunte relazioni della principessa con streghe e maghi e congetture di divorzio tra Charlene e Alberto, rivelatesi poi tutte erronee, il principe di Monaco ha deciso di rompere il silenzio e parlare della malattia che ha colpito la moglie Charlene durante il suo soggiorno africano.

Una parentesi esotica ampiamente pianificata che avrebbe dovuto essere piuttosto breve, ma che ha finito per diventare una saga che dura dal lontano marzo di quest'anno.

Ora, il principe Alberto di Monaco, che aveva sperato in un rientro della moglie già in ottobre, ha parlato ai microfoni di Radio Montecarlo con molta più cautela sulle ipotesi di ritorno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Pare, infatti, che le rosee previsioni autunnali debbano essere riviste. Non esiste ancora una data precisa per il ritorno di Charlene Wittstock a Monaco. La principessa rimane ancora bloccata lontano da casa a causa delle sue condizioni di salute.

Il principe monegasco ha parlato di un'attesa di "pochi giorni" per conoscere le reali condizioni di salute di Charlene di Monaco e sapere quando potrà nuovamente viaggiare.

Per metà ottobre, infatti, sono previsti controlli medici accurati per valutare la ripresa della principessa dopo la gravissima infezione otorinolaringoiatrica che ha costretto Charlene di Monaco ad alcuni delicati interventi chirurgici nell'arco di questi ultimi mesi. Un iter sanitario poco fortunato che ha visto la principessa provata da complicazioni a seguito degli interventi e che è culminato nel collasso di settembre che ha gettato tutto il principato in una profonda apprensione.

Charlene Wittstock 'presto tornerà a casa' secondo Alberto di Monaco

Ne è sicuro il principe, nobile marito della bella ex-nuotatrice e modella Charlene Wittstock, ora bellissima principessa di Monaco e madre dei due biondissimi gemellini Jacques e Gabriella.

Charlene di Monaco sta meglio e presto tornerà a casa è il messaggio che Alberto di Monaco ha voluto dare alla stampa mondiale. Un messaggio di speranza per fugare quelle insistenti voci di divorzio tra i due reali a cui hanno contribuito le ultime foto di lui in compagnia di Sharon Stone in occasione del galà di beneficienza per la presentazione del nuovo film di James Bond, "No time to die".

Il principe Alberto di Monaco e l'attrice americana Sharon Stone sono amici da tempo e i ben informati sono pronti a scommettere che la principessa Charlene non abbia nulla da temere sul Gossip di presunte relazioni tra i due. Il papà di Jaques e Gabriella ha prontamente dichiarato come Charlene non sia andata "in esilio in Sudafrica", ma solo per partecipare al funerale di un influente personaggio Zulu e che non sia scappata via "perché arrabbiata" con il marito o con la corte reale.

E aveva puntualizzato con veemenza come "tutte queste chiacchiere" facessero enorme dispiacere sia al principe che alla principessa.

Charlene Wittstock e Alberto di Monaco sono 'una squadra'

Il principe Alberto ha quindi fatto una dolce dichiarazione alla moglie per questo periodo difficile augurando un pronto rientro a Palazzo Grimaldi. "Vorrei che l'attesa (per il rientro - n.d.a.) fosse ancora più breve e non vedo l'ora che torni" - ha dichiarato il principe alle prese con il lavoro e soprattutto con le richieste dei figli piccoli.

Charlene di Monaco "fa parte della mia vita, delle nostre vite e di quelle dei monegaschi" - ha aggiunto Alberto di Monaco. Il quale ha poi chiosato con una semplice e naturale constatazione tipica di una famiglia "normale": "Non vedo l’ora che torni ad aiutarmi coi bambini e tutte le altre cose.

Come deve essere, perché il nostro è un lavoro di squadra”. Una famiglia come tante, in sostanza, dove papà e mamma si aiutano a vicenda e si dividono i compiti per garantire il meglio ai propri figli. Jacques e Gabriella ringraziano.