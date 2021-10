L'attesissimo ritorno di Addison Montgomery tra le corsie del Grey Sloan Memorial, a quasi dieci anni dall'ultima apparizione, è fissato per giovedì 14 ottobre. Per questa data la ABC trasmetterà, infatti, il terzo episodio di Grey's Anatomy 18. A una settimana esatta dall'incredibile evento, i microfoni di TvInsider hanno intercettato la showrunner del medical drama che ha fornito una panoramica sulle prossime storyline che coinvolgeranno il chirurgo neonatale. Per l'ex moglie di Derek Shepherd, infatti, non si tratterà solo di una nuova esperienza lavorativa.

La donna, come svelato da Krista Vernoff, tornerà ad interagire con l'ex rivale in amore, Meredith Grey, e con la cognata, nonché cara amica Amelia Shepherd.

Krista Vernoff rompe il silenzio sulla trama che riporterà Addison Montgomery a Seattle

Addison Montgomery, come ormai risaputo, rientrerà a far parte della narrazione per supportare Richard Webber nella formazione della nuova classe di specializzandi. In questo contesto si collocherà, inoltre, il nuovo progetto professionale del rinomato chirurgo: ottenere l'approvazione per il primo trapianto uterino. Le vicende lavorative dell'ex moglie di Derek Shepherd, tuttavia, non saranno le sole ad animare la trama dei prossimi episodi di Grey's Anatomy 18.

Come facilmente prevedibile, infatti, la donna tornerà ad interagire con la protagonista. E se la stessa Kate Walsh ha annunciato l'imminente arrivo di numerosi "colpi di scena" tra Meredith e Addison e una trama che "stupirà i telespettatori", Krista Vernoff ha aggiunto ulteriori dettagli: "Tra Addison e Meredith ne sono successe davvero tante.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La loro storia, inoltre, è stata riformulata dopo la morte di Derek. Sebbene ci sia un reale sentimento di rispetto reciproco, sono in arrivo dinamiche inedite che non abbiamo mai visto prima".

Anticipazioni Grey's Anaotmy 18, Krista Vernoff svela: 'Ci saranno scene belle e intime tra Addison e Amelia'

Accolta da tutti con gioia e un pizzico di emozione, Kate Walsh aveva a lungo manifestato la sua volontà di rientrare nel cast di Grey's Anatomy.

Gli altri impegni, tra i quali la partecipazione a Serie TV di successo quali 13 Reason Why, The Umbrella Academy ed Emily in Paris, avevano però reso irrealizzabile il progetto. Questo, almeno, fino a questa estate quando Krista Vernoff ha ricontattato l'attrice offrendole una trama nuova di zecca che coinvolgerà anche l'ex cognata Amelia Shepherd. Queste, infatti, le parole della sceneggiatrice a tal proposito:

"Addison sarà protagonista di alcune scene belle e intime con Amelia. Le due donne si apriranno l'una con l'altra come non fanno con nessun altro e Amelia rivelerà perché ha rifiutato la proposta di Link nel finale della diciassettesima stagione".